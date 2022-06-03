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備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

台中大里區小巷弄卡卡 交通局研議：改劃黃虛線

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供

台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，遭到檢舉開罰，市議員李天生總質詢指出，標線劃設不當，應重視改進；交通局長葉昭甫說，將全面盤點，在不影響交通安全下，改劃設為黃虛線。

李天生總質詢指出，大里區立新街、光榮街、大明路322巷等道路，只有4至6米寬，卻被劃設雙黃線，加上兩旁有路邊停車，造成道路使用空間不足，往來車輛為閃路邊停放車輛，一不小心就違規越線，卻遭到檢舉達人檢舉，並由警方開單告發，引發民眾不滿。

李天生強調，同樣情形的路段，有的劃設雙黃線，有的沒有劃設；劃設雙黃線的道路，有的兩旁劃設禁止停車的紅線，有的沒有劃設，可以停車，缺乏統一標準，亂象叢生，呼籲交通局重視改進，避免民怨。

交通局長葉昭甫表示，針對劃設雙黃線但路幅較狹小的路段，市府將會同區公所等相關單位盤點，並根據路段的道路條件、車流狀況、停車情形等，在不影響道路安全的前提下，研議將雙黃線調整為黃虛線，以利民眾行駛並減少爭議。警察局長蔡蒼柏表示，會請派出所瞭解。

台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。記者林佩均／攝影
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。記者林佩均／攝影
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供
台中市議員李天生指出，台中市大里區有許多老舊社區道路狹窄，卻被劃設禁止超車的雙黃線，往來車輛容易違規越線，標線劃設不當，應重視改進。圖／台中市議員李天生提供

警察 台中市

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