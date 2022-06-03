影／兒童疫苗數惹爭議 蘇：說清楚就好 盧：無須比較

行政院長蘇貞昌今與衛福部長陳時中等人到科博館施打站視察，對於近期中市兒童疫苗接種數爭議，蘇揆說雙方說清楚就好，大家一起合作。市長盧秀燕認為，台中市兒童疫苗接種率六都前三名，昨天就打近2萬人，「不需要去比較這種東西」，做好防疫最重要。

盧秀燕今早行程馬不停蹄，先到南屯區公所視察快篩劑等物資發放整備，隨後到社區診所關心施打兒童疫苗情況。盧秀燕坦言，今天上午行程早已排定，與上次賴副總統來的情況一樣，對於無法陪同蘇揆視察，「有失禮的地方，真的很不好意思」，已請副市長陳子敬、衛生局長曾梓展陪同。

針對台中兒童疫苗接種數量，連日來蔡其昌團隊、綠營議員與中市府互相交鋒。蘇貞昌說，蔡其昌助理說的是，台中在校園兒童施打輝瑞疫苗數量，台中市府說的是全台中小朋友打輝瑞、莫德納疫苗數量，昨天雙方都有對外說明，互相了解就好。

盧秀燕認為，「我們不需要去比較這種東西」，台中市約18萬多名兒童須接種疫苗(扣除確診兒童)，截至昨天已接種11多萬劑，中市兒童疫苗注射率是六都前三名，光昨天就打了近2萬人，比預估期程還超前，她感謝辛苦的醫護人員。

台北市長柯文哲批台北疫苗施站打起冷，應收起來。蘇貞昌說，六都疫苗站受到熱烈歡迎，以台中站為例，3天施打5000人，大家一起合作對抗病毒。

中央在科博館設置施打站，盧秀燕表示，「樂觀其成」，物資、資源越多越好，施打站額外增設，多多益善，「我們表示歡迎，我們與中央一條心」。