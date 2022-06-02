亮起來 「2022鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」點燈

「2022鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」，今天晚間在彰化縣鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台亮起來，由縣長王惠美與貴賓一起點燈，向遊客招手，自即日起至7月17日每晚7時到10時，來體驗鹿港日夜之美。

適逢彰化建縣300年前夕及傳統端午節連假，彰化縣政府在鹿港街區及舊鹿港溪以炫麗燈光裝點小鎮，打造端午節慶氛圍，一路從中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村至舊鹿港溪，點亮整個鹿港小鎮，讓來到鹿港的觀光客，夜間也有璀璨的燈節可以欣賞，感受另一種鹿港風情。

舊鹿港溪是鹿港小鎮發跡地，也是鹿港鎮母親之河，為重現鹿港溪光榮的記憶，縣政府耗時3年，斥資5億元，打造長1.5公里的親水廊道，是這次光影藝術節的重點區域，呈現鹿港的風華及歷史脈絡。

在源頭的開源廣場有代表「飲水思源」、「魚躍龍門」的噴泉主題燈光，周邊搭配優雅恬靜、草木扶疏的河岸，與環境融合佈置成夢幻的點點星光，極度浪漫；也有代表鹿港全盛時期的「鹿港飛帆」，呈現早期商港的繁華，還有運用為保留樹木而留下的河中島，裝置了「蓬萊仙鹿」及「鹿奔原野」的梅花鹿光影藝術，呈現早年梅花鹿奔馳的景像，也表達鹿仔港名稱的由來。