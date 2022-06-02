彰化首波兒童BNT疫苗接種率近9成 幼童：打針不會痛
彰化縣政府和衛生局昨（6月1日）到今（2日）受理設籍彰化縣的滿5歲至未滿6歲幼童注射BNT兒童疫苗，預約5804人，注射5198人，施打率接近九成；衛生局表示，昨已請縣內幼兒園針對滿五歲但尚未接種疫苗者（含未設籍彰化縣）的園內幼童造冊，下周二起衛生局安排分流到合約院所接種。
縣政府和衛生局分區安排9點地點施打兒童疫苗，溪湖區今天下午在縣立成功高中為已上網預約的幼童注射。分別帶著就讀幼兒園中班、大班孩子的三名陳姓家長不約而同表示，當然會擔心施打疫苗的後遺症，但COVID-19疫情沒緩和跡象，還是優先選擇注射疫苗取得保護力。
縣立成功高中的施打疫苗現場，幼童都表現得相當勇敢；陳姓幼童說，針打下去「一下下不會痛」。校長林克修全場協助維持秩序，要家長先報到再排隊，他表示，會場秩序良好，大概不到10個幼童注射疫苗時哭了。
根據統計，南郭國小快打站預約800人，施打686人；北斗國小快打站預約700人，施打625人；員林國小快打站預約700人，施打658人；文開國小快打站預約703人，施打630人；南興國小快打站預約547人，施打473人；和東國小快打站預約700人，施打631人；田中國小快打站預約516人，施打477人；縣立成功高中快打站預約700人，施打640人；二林文化教育園區快打站預約438人，施打378人，預約人數總計5804人，施打人數5198人，施打率89.56%。
衛生局長葉彥伯說，就讀本縣幼兒園（含未設籍彰化縣）尚未接種疫苗的滿5歲幼童，昨已請幼兒園造冊，下周二起安排分流到合約院所接種。
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