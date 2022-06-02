快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

彰化首波兒童BNT疫苗接種率近9成 幼童：打針不會痛

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導
彰化縣溪湖區兒童疫苗快打站設在縣立成功高中，井然有序。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖區兒童疫苗快打站設在縣立成功高中，井然有序。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府和衛生局昨（6月1日）到今（2日）受理設籍彰化縣的滿5歲至未滿6歲幼童注射BNT兒童疫苗，預約5804人，注射5198人，施打率接近九成；衛生局表示，昨已請縣內幼兒園針對滿五歲但尚未接種疫苗者（含未設籍彰化縣）的園內幼童造冊，下周二起衛生局安排分流到合約院所接種。

縣政府和衛生局分區安排9點地點施打兒童疫苗，溪湖區今天下午在縣立成功高中為已上網預約的幼童注射。分別帶著就讀幼兒園中班、大班孩子的三名陳姓家長不約而同表示，當然會擔心施打疫苗的後遺症，但COVID-19疫情沒緩和跡象，還是優先選擇注射疫苗取得保護力。

縣立成功高中的施打疫苗現場，幼童都表現得相當勇敢；陳姓幼童說，針打下去「一下下不會痛」。校長林克修全場協助維持秩序，要家長先報到再排隊，他表示，會場秩序良好，大概不到10個幼童注射疫苗時哭了。

根據統計，南郭國小快打站預約800人，施打686人；北斗國小快打站預約700人，施打625人；員林國小快打站預約700人，施打658人；文開國小快打站預約703人，施打630人；南興國小快打站預約547人，施打473人；和東國小快打站預約700人，施打631人；田中國小快打站預約516人，施打477人；縣立成功高中快打站預約700人，施打640人；二林文化教育園區快打站預約438人，施打378人，預約人數總計5804人，施打人數5198人，施打率89.56%。

衛生局長葉彥伯說，就讀本縣幼兒園（含未設籍彰化縣）尚未接種疫苗的滿5歲幼童，昨已請幼兒園造冊，下周二起安排分流到合約院所接種。

彰化縣溪湖區家長帶幼童排隊進入縣立成功高中禮堂注射兒童BNT疫苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖區家長帶幼童排隊進入縣立成功高中禮堂注射兒童BNT疫苗。記者簡慧珍／攝影

衛生局 疫苗 葉彥伯

延伸閱讀

校園兒童新冠疫苗開打 台中南陽國小千名學生今打輝瑞

緩解怕打針兒童 醫師化身超萌皮卡丘玩偶

台中兒童疫苗引口水 盧秀燕：10萬多人打完勿扭曲

泰國入境放寬！未接種疫苗者「持陰性證明」也能免隔離

相關新聞

王波濤慨捐彰化史上最大筆6千萬善款 逾500弱勢戶受惠

疫情肆虐，讓弱勢者更加無助，彰化出生的企業家王波濤慨然捐出6000萬元給彰化縣政府，縣府先後已發給519戶弱勢家庭，每戶...

車埕站不因集集支線停駛而中止 鐵道觀光小學堂今開幕

因廢校而閒置的舊車埕國小校舍，經過日月潭國家風景區花了4年多的時間改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新的鐵道觀光小學...

自行在公眾場域噴灑藥水 中市民代憂心安全問題

隨著疫情延燒至中部，台中市有參選人揹著打藥機在公共區域噴灑藥水，市議員李中認同為民服務精神，但在公共區域噴灑藥水應有一定...

台積電設場百名桿弟失業？ 盧強調：優先保障勞工權益

台積電規劃在台中擴廠，傳出相中大雅區台中(興農)高爾夫球場。民進黨議員為球場上百名桿弟、3千多名球證會員等請命，不能為了...

中市府斥資逾4千萬改善大甲外埔重要道路 7月下旬施工

台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，肩負交通、觀光等重責大任，但長年使用下部分路段破損不堪，嚴重影響行...

中市甲后稻香多元環島自行車線 斥千萬改善擬12月完工

「台中市甲后稻香多元環島自行車路線（22-1）」改善工程，包括后里區口庄路舖面改善，約1.5公里長，大安濱海樂園至外埔忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。