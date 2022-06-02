疫情嚴峻彰化邊緣戶失業 收到慰問品感動到流淚

COVID-19疫情嚴峻，物價跟著國際原物料一起上漲，讓社會邊緣戶經濟如雪上加霜，頂新和德文教基金會員工和志工在端陽佳節前夕，前往關懷戶的住處分送急難救助金和應景食品粽子，關懷戶備感社會溫暖。

頂新和德文教基金會員工和志工到劉姓關懷戶的家中送暖，早年喪偶的75歲劉姓關懷戶獨力扶養二子一女，目前和待業中的么兒共住5坪大的套房，扣除浴室，所剩空間擺放床墊、小冰箱和一張小桌子，所剩無幾，母子兩人的衣物放在塑膠箱，堆放樓梯間，地板擺滿民生用品和電鍋等炊具。

劉姓關懷戶以前靠著派報、發傳單等零工賺取微薄收入，因車禍導致鎖骨受傷必須休息3個月，靠著領取政府津貼支撐家計，她到食物銀行領物資自用，還要分送給住在附近、罹患憂鬱症足不出戶的大兒子。附近的好心店家會提供免費便當，她讓兒子先吃，再用剩下的菜和飯煮粥，因長期營養不均衡體力變差，她的身體瘦弱，半夜如廁需兒子攙扶。

頂新和德文教基金會志工帶著熱騰騰肉粽送到家，劉姓關懷戶感動到流淚，一邊抹去眼角淚水，一邊開心的說，很喜歡吃肉粽但平常沒有錢買。基金會員工和志工注意到她的小桌上有一朵已枯萎康乃馨。她說，說這是今年母親節，到頂新和德1919食物銀行領取物資時收到的禮物，雖已枯萎仍捨不得丟棄。