快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

校園兒童新冠疫苗開打 台中南陽國小千名學生今打輝瑞

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中豐原南陽國小今施打輝瑞新冠疫苗，共有1200名學生接種。記者劉柏均／攝影
台中豐原南陽國小今施打輝瑞新冠疫苗，共有1200名學生接種。記者劉柏均／攝影

豐原南陽國小有3千多人學生，為台中市學生數最多的國小，校方今開打輝瑞兒童疫苗，共有1200名小朋友今施打完畢；校長尤長亮表示，此次輝瑞兒童疫苗共有1200名學生同意施打，全校已有約6成學童完成注射。

台中市衛生局今安排楊啟坤診所，至南陽國小為學童注射輝瑞兒童疫苗。南陽國小依年級由低至高，逐班帶至活動中心注射，志工媽媽協助消毒、填寫資料，並安撫學生打針情緒，過程順利；將參選市議員的家長會副會長邱愛珊，也在現場協助，安撫小朋友、消毒等工作。

尤長亮表示，全校學生約3000人，經意願調查，上周已有230名學童注射莫德納疫苗，加上部分12歲以上的六年級學生也完成注射，此次輝瑞兒童疫苗共有1200名學生同意施打，全校約有6成學童完成新冠肺炎疫苗注射。

尤長亮提到，今天上午為一至四年級學童施打、下午為五、六年級學生注射，過程大致順利，其中有2為學生疑有暈針現象，經休息觀察後已無症狀，平安返家。

南陽國小10日才恢復實體上課，但為方便家長及學生，學生施打完疫苗後，若想留在學校，校方也提供盒餐供學生食用。但許多家長擔心孩子注射疫苗出現不適，送孩子到校施打疫苗後，即等在校門口，準備接送孩子回家休息。

莫德納疫苗 輝瑞 台中市

延伸閱讀

南部疫情將進入高原期 屏縣國高中第三劑預計6月6日校園施打

雲林今+1337 轄內47家院所端節可打兒童BNT

兒童打疫苗「引發心肌炎率比青少年更低」？醫師詳解告訴你

台中兒童疫苗引口水 盧秀燕：10萬多人打完勿扭曲

相關新聞

王波濤慨捐彰化史上最大筆6千萬善款 逾500弱勢戶受惠

疫情肆虐，讓弱勢者更加無助，彰化出生的企業家王波濤慨然捐出6000萬元給彰化縣政府，縣府先後已發給519戶弱勢家庭，每戶...

車埕站不因集集支線停駛而中止 鐵道觀光小學堂今開幕

因廢校而閒置的舊車埕國小校舍，經過日月潭國家風景區花了4年多的時間改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新的鐵道觀光小學...

自行在公眾場域噴灑藥水 中市民代憂心安全問題

隨著疫情延燒至中部，台中市有參選人揹著打藥機在公共區域噴灑藥水，市議員李中認同為民服務精神，但在公共區域噴灑藥水應有一定...

台積電設場百名桿弟失業？ 盧強調：優先保障勞工權益

台積電規劃在台中擴廠，傳出相中大雅區台中(興農)高爾夫球場。民進黨議員為球場上百名桿弟、3千多名球證會員等請命，不能為了...

中市府斥資逾4千萬改善大甲外埔重要道路 7月下旬施工

台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，肩負交通、觀光等重責大任，但長年使用下部分路段破損不堪，嚴重影響行...

中市甲后稻香多元環島自行車線 斥千萬改善擬12月完工

「台中市甲后稻香多元環島自行車路線（22-1）」改善工程，包括后里區口庄路舖面改善，約1.5公里長，大安濱海樂園至外埔忘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。