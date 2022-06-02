校園兒童新冠疫苗開打 台中南陽國小千名學生今打輝瑞

豐原南陽國小有3千多人學生，為台中市學生數最多的國小，校方今開打輝瑞兒童疫苗，共有1200名小朋友今施打完畢；校長尤長亮表示，此次輝瑞兒童疫苗共有1200名學生同意施打，全校已有約6成學童完成注射。

台中市衛生局今安排楊啟坤診所，至南陽國小為學童注射輝瑞兒童疫苗。南陽國小依年級由低至高，逐班帶至活動中心注射，志工媽媽協助消毒、填寫資料，並安撫學生打針情緒，過程順利；將參選市議員的家長會副會長邱愛珊，也在現場協助，安撫小朋友、消毒等工作。

尤長亮表示，全校學生約3000人，經意願調查，上周已有230名學童注射莫德納疫苗，加上部分12歲以上的六年級學生也完成注射，此次輝瑞兒童疫苗共有1200名學生同意施打，全校約有6成學童完成新冠肺炎疫苗注射。

尤長亮提到，今天上午為一至四年級學童施打、下午為五、六年級學生注射，過程大致順利，其中有2為學生疑有暈針現象，經休息觀察後已無症狀，平安返家。

南陽國小10日才恢復實體上課，但為方便家長及學生，學生施打完疫苗後，若想留在學校，校方也提供盒餐供學生食用。但許多家長擔心孩子注射疫苗出現不適，送孩子到校施打疫苗後，即等在校門口，準備接送孩子回家休息。