減輕醫護人員壓力 里長號召捐出正壓式採檢亭

台中市公民里長林京玲，有感胞弟身為護理師與前線醫護人員辛勞，號召生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院，希望減輕第一線醫護人員在炎熱環境中執行任務的辛勞。

林京玲此次投入中西區市議員參選，她的弟弟是名早出晚歸的護理師，偶爾碰面聽他講述工作狀況，讓她感同身受前線醫護缺乏醫療資源的痛苦。

林京玲指出，更何況東勢區農會附設農民醫院是「台中市山城區唯一緊急醫療網急救責任醫院」，希望此舉能喚醒外界對偏鄉醫療的關注。