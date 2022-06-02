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減輕醫護人員壓力 里長號召捐出正壓式採檢亭

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市公民里長林京玲，有感前線醫護人員辛勞，號召生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院。圖／林京玲提供
台中市公民里長林京玲，有感前線醫護人員辛勞，號召生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院。圖／林京玲提供

台中市公民里長林京玲，有感胞弟身為護理師與前線醫護人員辛勞，號召生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院，希望減輕第一線醫護人員在炎熱環境中執行任務的辛勞。

林京玲此次投入中西區市議員參選，她的弟弟是名早出晚歸的護理師，偶爾碰面聽他講述工作狀況，讓她感同身受前線醫護缺乏醫療資源的痛苦。

林京玲指出，更何況東勢區農會附設農民醫院是「台中市山城區唯一緊急醫療網急救責任醫院」，希望此舉能喚醒外界對偏鄉醫療的關注。

林京玲說，「正壓式採檢亭」採檢量高，且室內有舒適的節能空調，可減少相互感染疑慮，提供醫護人員在安全防護的檢疫環境中執行任務，讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦

素有「全台最美里長」稱號的台中市公民里長林京玲，有感前線醫護人員辛勞，號召皓悅生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院。圖／翻攝自林京玲臉書
素有「全台最美里長」稱號的台中市公民里長林京玲，有感前線醫護人員辛勞，號召皓悅生技股份有限公司今捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給東勢區農會附設農民醫院。圖／翻攝自林京玲臉書

醫護人員 農民 農會

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