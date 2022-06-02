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員林北區連3年淹水 龍燈公園滯洪池年底前完工免淹

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市龍燈公園滯洪池工程進度超前。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市龍燈公園滯洪池工程進度超前。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市莒光路、員林基督教醫院一帶每逢強降雨和豪大雨必淹，已經連淹3年，縣政府爭取中央全額補助，興建龍燈公園多功能滯洪池，施工進度超前已達61%，預計今（111）年11月完工，可容納19座標準游泳池的水量，有效降低員林市北區水患災損的發生率。

彰化縣長王惠美今從埔心鄉「溝皂排水（瓦窯南段）護岸改善工程」、「東溝排水（永坡路一段158號至114號前及大廉橋下游）護岸改善工程」3處排水護岸、柳橋東路（縣道144線）、永坡路一段（彰87線）兩條道路改善工程，一路看到員林市C幹線多功能調節（龍燈公園多功能滯洪池滯洪池）工程」，全部經費加總2億1906萬元。

夏季豪雨期間溝皂排水和東溝排水經常淹水，去年初夏豪大雨溝皂排水積水深達50公分。柳橋東路（縣道144線）是埔心鄉連結快速道路的重要道路，和永坡路一段都發生路面老化龜裂、粒料析離、多處修補，急需改善的問題，因此柳橋東路自農路橋約至大溪路一段分為兩段改善，總長度為1900公尺，寬度8公尺，永坡路段改善範圍從太平路起至王厝路，長度約750公尺，寬度8公尺，預計都在8月開工，縣府動用縣款3006萬元施做。

員林市北區莒光路、員基一帶排水條件不良，每遇颱風豪雨、強降雨必淹水，縣政府向營建署爭取前瞻計畫經費，獲中央全額補助1億8900萬元辦理「彰化縣員林市C幹線多功能調節（滯洪池）工程」，把員林市龍燈公園改造為多功能滯洪公園，期望透過加速推動市區排水建設，增加都市滯洪空間緩解淹水問題。

王惠美與縣議員、員林市民代表多人今日前往關心工程進度，城市暨觀光發展處處長馬英傑簡報說，工程前（2020）年12月30日開工，目前執行進度約61%，比預計進度超前，預計今（2022）年11月完工，為充分發揮建設效益，利用池體坡面特性建置溜滑梯、攀爬繩、攀爬木、攀岩塊、地景爬球等綜合型遊戲場域，不僅適合各年齡層入園活動，更能提供豐富的遊憩體驗，創造地方亮點。

彰化縣長王惠美今到員林市龍燈公園察看施工進度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今到員林市龍燈公園察看施工進度。記者簡慧珍／攝影

員林 滯洪池

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