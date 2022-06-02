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區域排水堤岸壞了5年 立委黃秀芳要求彰化縣府快修

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
立委黃秀芳（右2）邀請水利署第四河川局長李友平（右3），到彰化市大竹坑排水支線勘察。圖／立委黃秀芳提供
立委黃秀芳（右2）邀請水利署第四河川局長李友平（右3），到彰化市大竹坑排水支線勘察。圖／立委黃秀芳提供

彰化市區域排水大竹坑排水支線，2017年7月受尼莎颱風侵襲造成砌石堤岸損壞，短短190公尺破損岸至今將近5年都沒有修復，經地方陳情，立法委員黃秀芳、縣議員莊陞漢今天邀請相關單位前往會勘，要求縣政府六月底前，提出緊急修復方案，若無用地問題則盡速申請應急工程。

對於黃秀芳的批評，彰化縣政府水資處長馬英傑說，當時因施工需取得民地，在提報治理計畫時，未獲水利署核定，如今會勘有結果，水資處會積極向水利署爭取補助，盡速修復。

黃秀芳邀請第四河川局局長李友平及縣府官員、陳情農民到場會勘，黃秀芳說，大竹坑排水支線修復已跟縣府講了5年了，只得特地邀請中央水利署第四河川局指導縣政府水利資源處，並呼籲縣政府應該要以民眾的安全為考量，盡速修復大竹排水支線堤岸，否則只要再來一次大雨，整個堤岸崩塌，危及民眾安全。

莊陞漢表示，大竹坑排水支線災損190公尺，在2017及2018年災修經費發包11次，2019年初第11次發包廢標後，曾請縣府檢討重新發包或其他緊急處理，縣府水資處回覆已有治理計畫，施工需取得旁私有地，將提報中央爭取整治工程經費，但迄今3年都無動靜，任由堤岸崩裂掏空，如同野溪一般，有怠惰之疑。

林姓農民說，又沒要求要拓多寬，目前淹水是事實，現在不做是要等到什麼時候？

李友平說，現場既有護岸確實有破損、掏空、下陷問題，區域排水是縣政府權責，建議以兩個階段處理，彰化縣政府爭取應急工程，鄰地農民表示願意在沒有耕種的時候做工程，也就是依現有寬度，請縣府來報應急工，一次來處理，由於汛期及颱風狀況下，有些比較嚴重的或是下陷的，請彰化縣政府盡速補強。

彰化縣政府表示，防疫包到六月底還充足，縣府在各戶政所開放確診者家屬預約代領，如果確實沒有人可代領，社會處也會派人送到府。

立委黃秀芳（右2）邀請水利署第四河川局長李友平（右1），到彰化市大竹坑排水支線勘察。圖／立委黃秀芳提供
立委黃秀芳（右2）邀請水利署第四河川局長李友平（右1），到彰化市大竹坑排水支線勘察。圖／立委黃秀芳提供
彰化市區域排水大竹坑排水支線，2017年7月受尼莎颱風侵襲造成砌石堤岸損壞，短短190公尺破損岸至今將近5年都沒有修復。圖／立委黃秀芳提供
彰化市區域排水大竹坑排水支線，2017年7月受尼莎颱風侵襲造成砌石堤岸損壞，短短190公尺破損岸至今將近5年都沒有修復。圖／立委黃秀芳提供

水利署 尼莎颱風

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