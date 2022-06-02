國中會考4日起補考 中市提供交通車定點接駁

111年國中教育會考補考將於4日、5日登場，台中市教育局今天表示，中投區補考考場設於豐原高中，適逢端午連假，將提供交通車定點接駁，並安排隨車教師或志工服務。

台中市政府下午召開線上疫情記者會，教育局主秘郭明洲在會中說明國中會考補考注意事項，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，考場也將落實各項防疫措施，讓補考順利進行。

郭明洲表示，這次補考對象為已報名會考，於5月20日前確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，無法參加5月21、22日會考的考生，補考人數共369人，包括台中317人、南投52人。

因應COVID-19疫情延燒，郭明洲指出，教育局已召開跨局處聯繫會議，協調各相關單位協助，補考期間將針對豐原高中校園內外環境消毒、要求考場周邊工程停工、用水用電穩定提供、避免集會遊行、廟會活動協調及交通接駁、公車加開班次等，相關局處單位均全力配合。

由於考生家長仍不得陪考，郭明洲說，將由豐原高中考場及國中考生服務隊提供補考考生應試協助，適逢端午連假，由明道高中提供交通車定點接駁，請各國中搭乘交通接駁，安排隨車教師或志工服務，讓考生平安順利到達考場應試，也請家長及考生留意上車集合時間。