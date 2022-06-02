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自行在公眾場域噴灑藥水 中市民代憂心安全問題

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員李中指出，有參選人揹著打藥機在公共區域噴灑藥水，但在公共區域噴灑藥水應有一定規範，環保局應知悉管理。記者林佩均／攝影
台中市議員李中指出，有參選人揹著打藥機在公共區域噴灑藥水，但在公共區域噴灑藥水應有一定規範，環保局應知悉管理。記者林佩均／攝影

隨著疫情延燒至中部，台中市有參選人揹著打藥機在公共區域噴灑藥水，市議員李中認同為民服務精神，但在公共區域噴灑藥水應有一定規範，環保局應知悉管理。環保局長陳宏益說，市售漂白水多在6%以下，非管制環境用藥，但呼籲民眾遵照WHO消毒指引，室內以抹布擦拭、室外不建議大量噴灑。

李中今進行市政總質詢，指出近日友人向他反映，看到越來越多的參選人上街噴灑藥劑，不禁懷疑是否環保局公權力不彰，抑或任何人都可以上街在公共區域從事相同行為。

他並分享他以前當過化學兵，了解環境清消等證照制度與法規，專業清潔公司與從業人員均需考有證照，並向政府登記在案才能執行相關清消作業，但友人所描述的行為，與過往的法規設計顯然有相當落差。

陳宏益指出，針對民眾自發性執行防疫清消作為，尚無明確法令規範，環保局除已函文各局處加強宣導。且，目前市售漂白水濃度多在6%以下，非屬管制環境用藥，一般民眾皆可至賣場購買後自行消毒。

陳宏益表示，依據行政院環境保護署公布「COVID-19（武漢肺炎）社區防疫公共環境消毒指引」，場所內部的公共環境消毒由其所有人、管理人或使用人負責，消毒藥劑建議使用稀釋漂白水。

依WHO最新消毒指引，針對室內空間，建議以浸泡在消毒劑中的抹布擦拭，成效較佳；室外空間則不建議在街道或露天市場等區域，對COVID-19病毒大規模噴灑。

COVID-19 WHO 行政院

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