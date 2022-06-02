慈濟推「健康挑戰21」活動 全植物素餐盤助人找回健康

慈濟基金會豐原靜思堂自今年1月推行「健康挑戰21活動」，已吸引4梯次、約445人次參與。台中慈濟醫院核子醫學科主任陳慶元、營養師高韻均、陳玉楚指導下，參與民眾採全植物飲食3週後，有效改善慢性疾病等身體狀況。

現代飲食文化多元，不少人因而營養失衡，導致慢性病纏身，威脅健康；慈濟人醫會發現，美國主責醫院協會「PCRM」推動「健康挑戰21」，採用全植物飲食餐盤，實施21天；據科學及心理研究，21天是養成習慣的循環週期，3周的健康飲食，從慈濟北部、中部、南部及東部分會參加者身上可印證，高血壓、糖尿病、痛風、三高及肝指數都得到良好控制。

豐原慈濟志工陳明珠等人拜訪豐原30多家素食餐廳，與築夢、感恩、三豐蔬食、淨光和四季村等餐廳配合，由醫師、營養師指導，午晚餐採全植物飲食的餐盤，包括營養配置及紅黃綠餐食，依照專家建議健康烹調，目前已進行到第四梯次。

第一梯次參加學員於挑戰前，先至檢驗所健檢，挑戰後檢測結果出爐，醫檢師林賜福驚訝指出，學員檢測數據顯示，大部分都由滿江紅轉成藍字健康，尤其三高、膽固醇、高、低密度膽固醇、糖尿病、痛風等異常狀況改善的人很多，大部分恢復或趨近正常。

學員李昭純説，過去以為素食吃不飽、容易餓，營養不均。他吃了健康21，不感覺餓，自然不想吃零食；喜愛吃美食的學員劉姿菁表示，吃全植物餐後，多年胃食道逆流、胃脹氣、喉嚨不適改善很多，體重也降3公斤，且自然不想吃甜的。

學員王麗美開小吃店，長期服藥控制高血壓、糖尿病二型，曾經中風過，手會麻，手指不能彎曲，騎摩托車時還常跌倒。吃健康21後，十指可以伸展自如，現在已可騎摩托車；過去她一口渴就會想喝飲料，但吃健康21的食物後，因習慣沒有味精等添加物，不再想喝飲料，所有指數都下降，感覺吃回健康。

重仁診所蔡文方醫師，茹素已19年，體檢卻是「滿江紅」，經過21天挑戰後，家族遺傳的尿酸降下不少，其他數字都正常，才知吃素也要吃對方法才健康。

台中慈濟醫院核子醫學科主任陳慶元表示，養成習慣不容易，呼籲民眾不要輕易放棄，又回到以前飲食習慣，自己備餐才能讓習慣永續持久，學員們也可互相分享，如何依照營養餐盤，烹調的食譜及技巧經驗，讓大家嘗試自己備餐，希望能真正實現健康目標。