台積電設場百名桿弟失業？ 盧強調：優先保障勞工權益

台積電規劃在台中擴廠，傳出相中大雅區台中(興農)高爾夫球場。民進黨議員為球場上百名桿弟、3千多名球證會員等請命，不能為了台積電設廠，犧牲他們的工作與相關權益。

台中市長盧秀燕說，台積電設廠由中央審核，但都市計畫變更有公展程序，民眾可表達意見，台中市要求中央在審核過程中，應優先保障球場勞工、會員權益，也要兼顧當地產業與民眾需要，否則市府不會同意設廠。

市議員蕭隆澤、謝明源與邱素貞在市政總質詢關心，外傳台積電將在台中(興農)高爾夫球場設廠，蕭隆澤接獲陳情，球場有上百位桿弟沒有保勞保、沒有底薪，若球場被徵收，他們立即面臨失業，且毫無保障。

蕭隆澤在說，約3千多名球證所有權人也擔心，之後球證淪為廢紙一張，市府對外開心護國神山台積電來台中設廠，但在地桿弟與球員球證的保障卻無人關心，這樣對嗎？他呼籲，不該等到老百姓抓狂，市府再來擦屁股！

市長盧秀燕表示認同，會向中央政府表達「准許台積電開發案，需完善四大前提」，包括：優先保障球場勞工、會員、附近居民及相關連動產業等，上述四大對象優先保護，達成協議才同意台積電開發案。

中科管理局長許茂新指出，目前該案的都市計畫變更和環評仍進行中，對於維護勞工和球證會員權益，他們不會忽略，也會把相關意見都納入，將來不論是協議價購或徵收時都能要求地主做到，讓事情圓滿。

蕭隆澤也提到，對於中科說法依照勞基法條件維護員工權益，但上百名桿弟根本無勞保、底薪，保護不到，市府相關局處應更積極，不要只聽片面之詞。

勞工局長張大春說，興農球場員工約60人，桿弟與球場確實沒有勞雇關係，但市府會主動介入瞭解，保障桿弟權益。都發局長黃文彬強調，舉辦公展會、說明會，民眾均可表達意見，市府將要求中央。