聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市府斥資逾4千萬改善大甲外埔重要道路 7月下旬施工
台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，肩負交通、觀光等重責大任，但長年使用下部分路段破損不堪，嚴重影響行車安全，市議員李榮鴻爭取改善，中市府允諾以4560萬，針對3條道路施作路平，預計7月下旬進場刨鋪路面。
大甲區太白里曾進財里長說，通天路跟長安路都好幾十年沒有刨鋪了，許多路段出現龜裂與破洞，甚至有民眾不小心壓到跌倒，這次路平專案要來做大家都很開心，希望工程能夠順利進行。
中市建設局養工處海線工程隊表示，此次路平有三處道路須改善，分別為大甲區長安路(1.82km)及通天路(4km)、外埔區六分路(2km)，工程已開工目前針對孔蓋及管線做調整，預計7月下旬進場刨鋪路面，提升地方行車安全。
市議員李榮鴻說，此3條都是地方重要的聯絡道路，六分路連接后豐、長安路連接苑裡交流道、通天路連接溪北地區；地方長期反映路況不佳，經多次提案建議及會勘後，終於獲得重視及經費補助，感謝盧秀燕市長與中央合作，讓建設可以獲得改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言