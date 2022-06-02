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中市府斥資逾4千萬改善大甲外埔重要道路 7月下旬施工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
大甲通天路改善工程路段全程4公里、路寬8公尺，總經費約2200萬，預計7月進場改善。圖／李榮鴻服務處提供
大甲通天路改善工程路段全程4公里、路寬8公尺，總經費約2200萬，預計7月進場改善。圖／李榮鴻服務處提供

台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，肩負交通、觀光等重責大任，但長年使用下部分路段破損不堪，嚴重影響行車安全，市議員李榮鴻爭取改善，中市府允諾以4560萬，針對3條道路施作路平，預計7月下旬進場刨鋪路面。

大甲區太白里曾進財里長說，通天路跟長安路都好幾十年沒有刨鋪了，許多路段出現龜裂與破洞，甚至有民眾不小心壓到跌倒，這次路平專案要來做大家都很開心，希望工程能夠順利進行。

中市建設局養工處海線工程隊表示，此次路平有三處道路須改善，分別為大甲區長安路(1.82km)及通天路(4km)、外埔區六分路(2km)，工程已開工目前針對孔蓋及管線做調整，預計7月下旬進場刨鋪路面，提升地方行車安全。

市議員李榮鴻說，此3條都是地方重要的聯絡道路，六分路連接后豐、長安路連接苑裡交流道、通天路連接溪北地區；地方長期反映路況不佳，經多次提案建議及會勘後，終於獲得重視及經費補助，感謝盧秀燕市長與中央合作，讓建設可以獲得改善。

台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，長年使用下部分路段破損不堪，中市府允諾將於7月下旬進場改善。圖／李榮鴻服務處提供
台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，長年使用下部分路段破損不堪，中市府允諾將於7月下旬進場改善。圖／李榮鴻服務處提供
大甲長安路路平工程計畫改善1820公尺，總經費約1250萬元，7月進場改善。圖／李榮鴻服務處提供
大甲長安路路平工程計畫改善1820公尺，總經費約1250萬元，7月進場改善。圖／李榮鴻服務處提供

路平專案 盧秀燕 台中市

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