中市府斥資逾4千萬改善大甲外埔重要道路 7月下旬施工

台中市大甲區長安路、通天路及外埔六分路為地方重要道路，肩負交通、觀光等重責大任，但長年使用下部分路段破損不堪，嚴重影響行車安全，市議員李榮鴻爭取改善，中市府允諾以4560萬，針對3條道路施作路平，預計7月下旬進場刨鋪路面。

大甲區太白里曾進財里長說，通天路跟長安路都好幾十年沒有刨鋪了，許多路段出現龜裂與破洞，甚至有民眾不小心壓到跌倒，這次路平專案要來做大家都很開心，希望工程能夠順利進行。

中市建設局養工處海線工程隊表示，此次路平有三處道路須改善，分別為大甲區長安路(1.82km)及通天路(4km)、外埔區六分路(2km)，工程已開工目前針對孔蓋及管線做調整，預計7月下旬進場刨鋪路面，提升地方行車安全。