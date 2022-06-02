王波濤慨捐彰化史上最大筆6千萬善款 逾500弱勢戶受惠

疫情肆虐，讓弱勢者更加無助，彰化出生的企業家王波濤慨然捐出6000萬元給彰化縣政府，縣府先後已發給519戶弱勢家庭，每戶發放2萬6000元，讓生活及時得到協助。

振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤出生彰化市清寒家庭，因父親早逝，母親含莘茹苦將6個孩子扶養長大，對於艱苦人一直能夠感同身受，26歲創業時，就立志要捐1億8千萬元做好事，他陸續捐獻，直到去年8月13日再捐給彰化縣政府6000萬元，等了66年，終於達成了目標，這也是彰化歷年接獲最大手筆的捐贈。

彰化縣政府為了妥善運用王波濤的善款，邀集委員訂定「彰化縣政府關懷弱勢急難救助計畫」，且為符合捐款人的精神，協助縣內弱勢家庭渡過難關，重新燃起生活的希望。縣長王惠美還親自到府到府發放慰問金，希望他們有足夠的防疫及民生資源，得以維持基本生活，感受到王波濤關懷。

縣府指出，去年第一波共發放308案，今年6月將再發放第二波，分別由社會處、教育處、民政處提報弱勢家庭計211案，每戶發放2萬6000元，讓生活及時得到協助。