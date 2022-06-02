中市甲后稻香多元環島自行車線 斥千萬改善擬12月完工

「台中市甲后稻香多元環島自行車路線（22-1）」改善工程，包括后里區口庄路舖面改善，約1.5公里長，大安濱海樂園至外埔忘憂谷支線自行車道串連，總經費共1106萬元，立法院副院長蔡其昌爭取，公路總局補助82%，市府自籌18%，預計6月動工、12月完工，供民眾優質單車休閒空間。

中市觀旅局提到，市府持續將后豐鐵馬道向外埔、大安方向串聯，已於去年底完成后豐鐵馬道至外埔忘憂谷，及大甲車站的串流路線，此為公路總局多元路線22-1的補助項目。

中市府經檢討發現，后里口庄路長1.5公里鋪面較為不佳，提報改善計畫，希望能提供民眾更優質的運動休閒空間，該工程經費約678萬元，中央補助82%，市府自籌18%，預計7月底前發包，年底完工。

大安濱海到忘憂谷支線自行車道串連改善工程，大安區中山路至溪底路舖面改善，南安路至溪底路則加強路線標示，並設置補給站，工程全長約6公里，經費428萬元，公路總局補助82%，市府自籌18%，預計6月動工、8月完工。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐表示，大安濱海至忘憂谷支線自行車道串連改善工程，原分兩年補助，為加速工程在今年完工，讓民眾提早體驗單車路線、享受沿途風光，原定112年的補助已於今年籌措完成，一次補助市府350萬元。

立法院副院長蔡其昌表示，台中目前已有許多自行車道完成，但是總長太短，對騎自行車的民眾來說不方便，此次就是將海線與山城的自行車道串連起來，形成友善的自行車環境，民眾更愛騎乘單車，也是讓空氣變好方法之一，也可以一次囊括台中山線與海線的風景。