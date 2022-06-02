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原住民食物銀行冷凍櫃空了 台中郵局、前市長籲伸援
全台第一個原住民食物銀行設在台中市太平，平日服務400個家庭。原住民市議員朱元宏今天說，疫情下，很多原住民家庭成員同時確診，食物銀行發揮了很大的功用，甚至外縣市議員都拜託他照顧在台中市工作的族人。
朱元宏感謝無任所大使、前市長林佳龍2017年市長任內設置了這個食物銀行，還特別個人捐贈了一個大型冷凍櫃，曾經冰過大量的吳郭魚，受到原住民歡迎，但最近冰箱空了，還待社會多給予支持。
台中郵局最近就趕在端午節前，透過台中市117個支局發起「郵i原民，糧倉急需您」的捐助行動，上午把募集的5千包愛心米和麵捐贈給原住民食物銀行，林佳龍此次也透過他創設的光合教育基金會捐助愛心麵1980包。
林佳龍說，他在立委任內就推動食物銀行設立，當了市長又通過全台第一個食物銀行自治條例，第一家食物銀行在中區的綠川旁，太平這個原住民食物銀行也是全台第一個。
他說，愛生愛、善生善、美生美，愛心就像汲水，要不斷的汲就會多。社會上想幫助人的人很多，但需要幫助的人有時也找不到對象，食物銀行就是一個平台，能夠媒介彼此，又能發揮惜福和分享的精神，把食物分享給需要的人。
林佳龍除了捐贈愛心麵，他說今天也是特別去看看自己捐的冷凍櫃裡還有沒有東西，也交待基其會人員經常去看看，沒有東西就隨時補一下。他表示，因為很多人捐米，他認為應該換換口味，因此改捐乾拌麵。但是，只有這些是不夠的，還需要生鮮的食品來豐富食物銀行，協助原住民朋友，希望大家一起來做。
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