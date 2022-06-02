彰化埔心社區關懷邊緣戶 免證件領肉粽和加菜金

端午佳節即將來臨，彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會今天贈送肉粽、加菜金等生活物資給鄉內310戶邊緣戶，前來領取的邊緣戶滿懷感激稱謝；社區協會理事長許增鏞說，政府和社會資源較常關注列冊的經濟弱勢民眾，社區這次協助邊緣戶，幫助他們暫度難關。

埔心社區發展協會關懷鄉內邊緣戶，不必檢附證明，拿到協會事先發給的海報並填上姓名、電話，今天上午到埔心鄉全聯店對面、溫度咖啡簡餐餐館旁邊的三角停車場，交出填好資料的海報即可領取加菜金500元、5顆肉粽、白米1包、醬油1罐和幫助菜農買來的1條絲瓜。

埔心社區發展協會總幹事詹秀貞說，今天發送的加菜金和物資都由社區發展協會理事長許增鏞捐贈，社區幹部和志工出力，5月28日上周六洗粽葉、洗糯米和炒粽子的餡料，5月29日周日動員30名志工包肉粽，包好後急速冷凍，今天分送給社區邊緣戶。

縣議員陳玉姬、鄉民代表會主席黃坤鼎、副主席謝新春和鄉代林淑華、謝翠屏、黃雯臻到場，協助發送物資，林淑華、謝翠屏都要參選下屆埔心鄉長，追加贈送每戶全盒面紙、單片裝口罩。