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車埕站不因集集支線停駛而中止 鐵道觀光小學堂今開幕

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影

因廢校而閒置的舊車埕國小校舍，經過日月潭國家風景區花了4年多的時間改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新的鐵道觀光小學堂展示館暨林班道鐵路小學商場今天正式開幕啟用，也同步增加車埕鐵道旅遊能量。

日管處表示，全新登場的車埕鐵道觀光小學堂商場，除鐵道展示館外，還包含藝文展覽空間、創意商品販售及在地特色餐飲等；本期特展為「集光鐵道」，展示不少老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。

車埕站主任黃信雄說，車埕遊客中心與鐵道小學堂本身就是鐵道故事的載體，保留在地鐵道特色及歷史痕跡，更在園區內直接搬進一節藍皮火車頭及車廂外，鐵道展示館內利用四個集音罩喇叭，播放日語、客語、台語、中文等四種語調的月台故事，搭配畫面讓旅客彷彿回到過往。

最特別的是，館內更複製一座環景體驗區，由石虎香蕉彩繪模型列車，帶著參訪者從集集線起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到車埕終站，坐在1：1複製的車廂坐椅上，就可以欣賞集集支線的沿途風光，同時對照著新舊照片，走一趟地理歷史人文知識巡禮。

此外，為保留車埕特色，對文化資產進行保存，「林班道」是深耕在地的業者，日管處委外經營引進多元的店家進駐，例如：品牌咖啡館、質感選物店及小農鮮榨飲品特色店家等，期待在保留舊有及引入新元素之中，串起車埕地區的在地產業與觀光。

館內更複製石虎香蕉彩繪模型列車，帶大家從集集線起站到車埕終站，欣賞集集支線的沿途風光。記者黑中亮／攝影
館內更複製石虎香蕉彩繪模型列車，帶大家從集集線起站到車埕終站，欣賞集集支線的沿途風光。記者黑中亮／攝影
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影
舊車埕國小校舍經日管處4年多改建，以鐵道主題為舊校舍注入新活力，嶄新鐵道觀光小學堂展示館今天開幕啟用。記者黑中亮／攝影

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