影／網友假圖卡風波 盧市長回應了！

台中市長參選人蔡其昌的蔡姓特別助理，在臉書張貼不實圖卡，指「台中市府至5/31只施打約7200劑」。引發國民黨粉專砲轟，蘇揆不查自家人。台中市長盧秀燕今首度回應，「身為政治人物要以身作則」，至於發布不實訊息的人已經主動下架，相關情形請各局處處理中。

新聞局長鄭照新說，市府將追查蔡姓民眾上傳的假訊息圖卡，是自行製作還是組織製作？進行調查。

台中市長盧秀燕今到議會總質詢備詢，市議員李中說，蔡姓民眾透過不實圖卡資訊在網路散播，市長對於假訊息的看法？

盧秀燕說，身為政治人物要以身作則，其次，發布不實訊息的人已經主動下架，因為他就是了解他有錯誤，他才主動下架。相關情形請相關局處處理中，謝謝。

新聞局長鄭照新稍早接受媒體訪問表示，蔡姓民眾散布假消息已下架，市府是否開罰？市府的態度一向是「勸導大於開罰」，會以此原則及造謠者犯後配合態度進行評估。