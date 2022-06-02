中市圖可外借平板電腦 學童遠距學習不設限

因應疫情，台中市高中以下學校遠距教學延長到10日，台中市立圖書館今天公布，提供館內公用電腦上課不限時，更擴大外借平板電腦，憑借閱證單次借14天，並可續借1次。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，市長盧秀燕昨天宣布，遠距教學再延長1週到10日，由於部分學童家中可供使用的設備有限，台中市立圖書館發布新聞稿表示，全力支援防疫期間自主學習。

因應遠距學習需求，學童除可向學校、教育局借用設備外，中市圖指出，考量停課期間學生視訊上課的需求，提供學子可至離家較近的圖書館借用公用電腦視訊上課，使用時數可依據學生需求彈性調整不限時，讓學生學習不中斷。

除了使用館內的桌上型電腦，中市圖表示，也開放平板電腦外借服務，只要持中市圖借閱證即可借平板電腦回家，借期14天可續借1次；另為確保資訊安全，平板電腦歸還後圖書館也會將電腦內的使用資料清除，並進行設備清潔消毒，讓民眾使用更安心。

中市圖館長張曉玲表示，除了電腦設備的借用外，市立圖書館有主題多元、藏量豐富的實體圖書和電子資源館藏574萬餘冊，更為了學生的閱讀需求建置電子書閱讀認證專區，希望讓學生們在家學習的同時，也能使用圖書館的數位資源進行自主學習，歡迎學子多加利用。

張曉玲指出，還有去年疫情期間大受家長歡迎的「書香便利送」送書到府服務，目前仍持續運作，民眾免出門只要付運費70元，書箱便可宅配到府。