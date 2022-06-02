台南餐飲名店紛傳停業 這家因這原因沒開一陣子了...

指揮中心指中南部疫情未達高峰，但已重創餐飲業。位在中西區總趕宮前、有70年歷史的「松仔腳燒烤海產」，宣布6月19日是最後營業日，而位在忠義路上的「和興號鮮魚湯」，也不敵疫情，昨天正式歇業。

其中令人莞爾的是「雙全紅茶」近期也未營業，消費者以為也停業，業者趕緊表示是因家人受傷而暫時停業，店家昨貼出6月6日就會恢復營業的告示，讓不少人鬆了一口氣。

70年歷史、目前已經是第三代經營的松腳仔，上個月底突然在臉書宣布將結束營業，內容沒有說明原因，只表示19日是最後營業日，「非常感謝大家對我們松仔腳燒烤海產的愛護與支持，從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，不論是歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們」，「在今年的6月19日我們要結束營業了，始終相信結束不會是終止，而是另一個新的開始」。

業者面對詢問相當低調，但了解情況的人表示，松仔腳能經營70年很不簡單，早期第一代是推著攤車，在廟前經營，當時的餐廳不多，第一代老闆著重食材的新鮮，燒烤的手藝又好，成為很多人宵夜的去處，隨著台灣經濟起飛，生意相當好，後來台南歌廳、舞廳興盛，松仔腳更是營業到凌晨4、5點才休息，經常座無虛席、人聲鼎沸。

第三代接手1、2年，經營理念改變，有些老客人喜歡的菜單被調整，加上位在巷弄內，不容易拓展營業，在疫情的衝擊下，生意下滑，才會選擇歇業。

而林百貨旁邊的和興號鮮魚湯也是台南名店，老闆夫妻是餐飲界的名人，從公園路鮮魚湯、正興街小滿食堂到和興號，都是台南饕客心中首選，但是在疫情之下，客源大量減少，加上租約到期，老闆決定結束營業，但表示會再思考新型態的經營。