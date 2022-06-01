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油車坑火葬場7月停燒 南投縣府介入不准業者停業

聯合報／ 記者黑中亮江良誠／南投即時報導
集集油車坑是彰投最重要的火葬場，業者公告將在7月1日停業，南投縣府介入協調，不准因私人糾紛停止營業。記者江良誠／攝影
集集油車坑是彰投最重要的火葬場，業者公告將在7月1日停業，南投縣府介入協調，不准因私人糾紛停止營業。記者江良誠／攝影

南投縣慈德寺油車坑火葬場是彰投兩縣最重要的火葬場，近日業者發文，以「有黑衣人滋擾，影響員工權益和安全」將在7月1日停業，影響每年上萬具遺體火化和確診者遺體火化，南投縣民政處介入後，不准業者因私人紛爭為由停業，影響公眾權益。

集集鎮慈德寺油車坑火葬場建於民國50年，多次改建後，已增至10個火葬爐，是彰投唯一的私人火葬場，每年火化1萬具遺體，現在也配合防疫政策，火化新冠肺炎確診者。

遺體火化費用每具為9千元，其中1千元會回饋給集集鎮公所，以每年火化1萬具大體計算，每年營業額為8千萬元，盈餘4千萬元，員工福利非常好，除了薪資高，還有喪家包的紅包。集集鎮公所每年也有1千萬元收入。

南投縣民政處長吳燕玲說，油車坑火葬場出現經營爭議，縣府已經介入處理。關於業者能仁實業指有黑衣人滋擾、妨害自由，當事人已經向警方報案並提告，應走司法途徑解決，但不能因此作為停業理由，影響公共利益，不准業者藉此停業。

油車坑火葬場土地、地上物原為慈德寺所有，現在經營者為能仁實業有限公司，負責人賴俐蓉就是慈德寺前住持體空法師。慈德寺是募建寺廟，民國71年12月由體空法師擔任住持。109年3月後由陳靖之（體證法師）擔任住持。

依據殯葬管理條例第42條規定，經營殯葬服務業應申請經營許可後，依法辦理公司或商業登記，並加入殯葬服務業之公會，始得營業，因此由能仁實業登記，代表人為賴俐蓉（體空法師）。

能仁實業發公文，表示受到黑衣人滋擾，將在7月1日停止營運。吳燕玲和集集鎮鎮長陳紀衡昨天都到慈德寺與業者及慈德寺雙方協調。

吳燕玲說，縣府基於公眾利益考量，且正值疫情，公共衛生及民眾治喪需求，不核准能仁實業公司停業。至於業者陳述暫停營業的原因，警方已經依法調查，並依恐嚇罪嫌移送南投地檢署偵辦，這屬於私權糾紛，不能因此停止火化業務，影響公眾權益和防疫需求，集集警分局强力介入瞭解內情及背後糾葛，以免有確診死亡無處火化的困擾。

集集油車坑是彰投最重要的火葬場，業者公告將在7月1日停業，南投縣府介入協調，不准因私人糾紛停止營業。記者江良誠／攝影
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集集油車坑是彰投最重要的火葬場，業者公告將在7月1日停業，南投縣府介入協調，不准因私人糾紛停止營業。記者江良誠／攝影
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火葬 集集 法師

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