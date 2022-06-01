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為醫護加油 民眾黨台中暖送小食、端午香包

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供
民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供

疫情嚴峻，第一線醫護人員投入防疫相當辛苦，民眾黨台中市黨部今天與東南區市議員參選人林俊凱、大里區內新里長參選人阮俊浩今天贈送茶葉蛋200顆、肉包200顆，以及端午節應景的香包等物資給大里仁愛醫院，為醫護加油打氣。

阮俊浩說，香包是由他和林俊凱自行分裝製作，作為端午節應景且驅疫避凶的意涵。茶葉蛋由他熬煮、分裝。他服務範圍不限於選區內，還成立一人行動辦公室，凡是有需要服務的地方，他都會利用現有的資源盡量幫忙。

林俊凱為現任基層員警，特別能體會第一線防疫人員的辛苦，關心鄰近南區的大里仁愛醫院。他今天發送物資時，特別關心醫院急診與專用通道狀態。

大里仁愛醫院製作感謝標語和感謝狀，特別感謝台灣民眾黨台中市黨部及參選人對醫護的關懷。

民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供
民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供
民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供
民眾黨台中市黨部偕參選人林俊凱、參選人阮俊浩今天贈送小食、端午香包為大里仁愛醫院醫護加油打氣。圖／民眾黨台中黨部提供

茶葉蛋 台灣民眾黨 端午節

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