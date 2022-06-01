影／合歡山拍到UFO？武嶺驚見不明飛行物引熱議

近期有民眾上網爆料，指稱在合歡山武嶺一帶賞景攝影，意外拍到「不明飛行物」，而其飛行軌跡怪異，移動速度十分快速，感覺不像常見的航空飛行器，引發網友熱議，有人說是UFO、空拍機，最多人認為是，鏡頭前有蚊蟲，應是果蠅、蒼蠅。

根據「記者爆料網」指出，新北林口一家地產公司1個多月前到南投埔里拍攝客戶農地，受委託仲介順道上合歡山，並在武嶺攝影取景，未料卻在高速慢鏡頭畫面中，意外發現「不明飛行物」，而該物體的移動軌跡怪異，且十分快速。

影片中，該「不明飛行物」先從遠方山頭及雲層間飄忽竄出，之後片段則出現黑色長條狀物體，快速的從右側往左飛進雲層裡，接著黑色物體又從天上快速俯衝而下，最後畫面則從雲層中往右上方衝出，途中卻近乎直角的急停改往左上直衝。

拍攝影片的地產仲介表示，由於飛行物體離鏡頭非常遠，必須放大畫面才看得清楚，加上移動速度非常快，物體大小形狀也不像鳥類或蟲類，因十分好奇，因此上網投書爆料，希望能釐清這「飛行物」究竟是什麼？

這支「不明飛行物」影片引發網友熱議，說法紛紜，有人覺得是UFO、空拍機、無人機，還有人開玩笑說是超人、幽靈；更多人認為是，鏡頭前有蚊蟲，像是果蠅、蒼蠅等蟲子；也有網友指出，沒參考時間比對，影片剪得太零碎，難以鑑別。