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明華園孫翠鳳演出《劉全進瓜》 3日清水紫雲巖登場
台中市文化局舉辦2022「台中市傳統藝術巡演」系列活動，後天(3日)晚上7時於清水紫雲巖，邀請明華園戲劇總團帶來經典戲曲《劉全進瓜》，現場還有戲服體驗及摸彩活動，歡迎民眾進場看好戲、抽大獎！
文化局表示，前年起將傳統藝術節活動推廣到台中市山、海、屯、城各區巡迴演出，今年已第三年辦理傳統藝術巡演活動。繼去年5場演出都吸引觀眾滿場的盛況，今年更增加為8場活動，並力邀文化部台灣品牌團隊、扶植團隊及台中市優質團隊，從4月起於各區接力表演，場場精采。
文化局指出，今年第4場「傳統藝術巡演活動」，特別邀請明華園戲劇總團在端午節當天，在清水區紫雲巖演出經典劇目《劉全進瓜》，由明華園無敵小生孫翠鳳領銜主演。
《劉全進瓜》講述劉全藉唐朝大使一職，送瓜至閻羅殿尋找愛妻，經歷一番艱辛地獄之旅，終於在轉輪台飛出一對比翼鳥，這段來自幽冥的深情故事，也成後世流傳的一段佳話。活動現場也將配合戲服體驗及摸彩活動，精采內容，不容錯過。
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