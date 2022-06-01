顏清標三弟顏清山告別式 多輛超跑列隊送行

鎮瀾宮董事長顏清標的三弟顏清山5月20日晚間逝世，享年57歲；顏清山為人海派，今天舉行告別式，許多人趕來送他最後一程，多輛超級跑車加入送行行列，吸引民眾目光。

顏家有7個兄弟姊妹，顏清標排行老大，顏清山因排行老四，人稱「四哥」，他並未擔任過民代，長年在顏寬恒、顏莉敏的服務處幫忙，職稱為聯合服務處主任，為人海派、熱心。

顏清山的告別式今天在沙鹿區正義路服務處前舉行，前總統馬英九、多名立委、市議員到場，送他最後一程。

告別式上，國民黨前立委顏寬恒回憶叔叔顏清山，他說，小時叔叔對他相當疼愛，人生第一輛機車也是叔叔瞞著家人悄悄買給他。顏清標哀痛不已，不斷拭淚。

顏清標前年因肝癌、肝硬化至高雄長庚醫院換肝，顏清山也遭肝癌纏身多年，但前年又再長出腫瘤，在顏清標安排下也前往高雄長庚醫院接受治療，5月20日晚間辭世。