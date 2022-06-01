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台灣好茶揚名國際 古典玫瑰園ITQI評選獲佳績

中央社／ 台中1日電

國內知名手搖茶品牌古典玫瑰園集團今天發布喜訊，有食品界米其林稱號的ITQI評鑑結果揭曉，3款茶品共拿下7顆星佳績，其中「台灣四季春茶」更獲最高3星殊榮。

古典玫瑰園總經理倪中慧接受記者電訪時指出，創建於1961年的布魯塞爾國際風味品質評鑑所（International Taste Institute，ITQI），擁有「食品界米其林」美譽，2022年評鑑成績今天揭曉，來自台灣古典玫瑰園的3款茶品共拿下7顆星的佳績。

倪中慧表示，今年共有來自90國、2350件茶品參與這項國際年度評鑑賽事，古典玫瑰園以「英式玫瑰特調茶」、「台灣四季春茶」及「皇家玫瑰公主茶」等茶品參賽，總共榮獲7顆星獎章，其中「台灣四季春茶」單品更被評選為3星最高等級絕佳風味好茶殊榮，在國際舞台上為台灣爭光。

倪中慧指出，古典玫瑰園集團旗下門市從店裝及包裝都由創辦人黃騰輝設計繪製，融入藝術美學，讓台灣茶飲文化增添品味深度和濃濃的藝術風格。

黃騰輝表示，首次參加國際競賽就獲大獎，是集團創立32年來堅守品質的重要認可，更為台灣好茶能在國際賽事中爭光而感到驕傲。

倪中慧表示，這次得獎將台灣人的生活美學與茶文化品味推向國際，集團自2016年起經營策略轉型，創立「先喝道」茶飲，目前共有30家門市，月銷杯數破50萬杯，今年計畫展店到50店，在5年內希望能達全台200家門市目標，也啟動國外授權展店計畫。

米其林 台灣人 布魯塞爾

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