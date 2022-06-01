台中市民每戶支配所得36.2萬六都第二 10年來漲幅最大

根據行政院主計總處家庭收支調查結果顯示，2020年台中市民平均每戶可支配所得約108.3萬元、平均每人可支配所得高達36.2萬元，均是縣市合併升格以來最高。另平均每人可支配所得，目前是10年來成長幅度最高，達36.47%，居六都第二。

經濟發展局長張峯源表示，台中縣市合併11年來，台中市不但人口成長到全國第二大城，每戶平均可支配所得從91.5萬元成長至108.3萬元，成長約18.3%；另每人可支配所得，從平均26.5萬元成長至36.2萬元，兩項指標持續攀升。

張峯源指出，截至今年5月，在台中投資金額達1兆478億元，今年第1季以8項經濟指標連三季穩坐全國第一，指標營利事業銷售額，從市長盧秀燕上任後成長逾8000億元，突破5兆大關，整體經濟表現有目共睹。

經發局說明，台中產業型態服務業比例高達八成，又以工具機、手工具等傳統產業為產值大宗，市府持續努力協助產業轉型提升，吸引企業總部、金融服務等高薪產業進駐。

面對疫情挑戰，張峯源指出，市府在疫情第一時間推出三波措施「紓困九箭」「紓困十方」「紓困振興e79計畫」針對勞工、產業、市場、青創、表演團體、大眾運輸等各種面向，透過減免或緩收租金，到減稅、貸款協助、生活補助等各方式，考量各類紓困對象適用方案，防疫不忘拚經濟。