台中爭打兒童BNT 蔡其昌批盧秀燕：心中只有政治鬥爭

台中搶打兒童BNT疫苗引爆藍綠市長選舉戰火？立法院副院長蔡其昌今天批評，「國民黨心中只有政治的鬥爭！」台中長盧秀燕要求中央不能用到地方疫苗額度、不可以動用地方醫療資源，「我實在是聽不懂她在講什麼」、「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。

中央與台中榮總合作，今天起一連五天在科博館開設日打3600劑疫苗的大型兒童疫苗接種站，爭取設置的立法院副院長蔡其昌、莊競程等立委今天到現場視察。

蔡其昌說，「國民黨心中只有政治的鬥爭！」從台中疫情升溫後，他們從頭到尾都在幫忙盧秀燕，防疫沒有藍綠、中央地方，但他們爭取到中央開設接種站，盧秀燕還說疫苗不可以用到地方額度、不能動用醫療資源，他實在是聽不懂盧秀燕在講什麼？

蔡其昌指出，台中市要12萬劑疫苗，中央就先給9萬3000劑，新的疫苗就進來，再補到13萬劑，「打疫苗還有分中央、地方」、「難道疫苗額度打不完可以珍藏嗎？」他認為，讓台中每個想打疫苗的孩子都有疫苗可打 ，事情不就解決了，「醫療量能有分中央、地方嗎？」

蔡其昌認為，台中開設大型篩檢站，是台中榮總去支援，難道還要計較中央的或地方的醫療資源？「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。我們每天都在幫她，有罵她嗎？不需要一直抹黑，我是來幫忙市民解決問題。

蔡其昌批盧秀燕，給你的疫苗都還沒有打完，就一直在分額度要多少、疫苗給的不夠。「桌上滿滿的菜還沒吃，就在想下一餐，菜在哪？要吃什麼？讓人想不通！」他喊話盧秀燕，放下中央與地方、藍綠對抗與無謂的政治鬥爭，才能為城市好。