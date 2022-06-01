快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中爭打兒童BNT 蔡其昌批盧秀燕：心中只有政治鬥爭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天批評台中長盧秀燕「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌今天批評台中長盧秀燕「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。記者趙容萱／攝影

台中搶打兒童BNT疫苗引爆藍綠市長選舉戰火？立法院副院長蔡其昌今天批評，「國民黨心中只有政治的鬥爭！」台中長盧秀燕要求中央不能用到地方疫苗額度、不可以動用地方醫療資源，「我實在是聽不懂她在講什麼」、「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。

中央與台中榮總合作，今天起一連五天在科博館開設日打3600劑疫苗的大型兒童疫苗接種站，爭取設置的立法院副院長蔡其昌、莊競程等立委今天到現場視察。

蔡其昌說，「國民黨心中只有政治的鬥爭！」從台中疫情升溫後，他們從頭到尾都在幫忙盧秀燕，防疫沒有藍綠、中央地方，但他們爭取到中央開設接種站，盧秀燕還說疫苗不可以用到地方額度、不能動用醫療資源，他實在是聽不懂盧秀燕在講什麼？

蔡其昌指出，台中市要12萬劑疫苗，中央就先給9萬3000劑，新的疫苗就進來，再補到13萬劑，「打疫苗還有分中央、地方」、「難道疫苗額度打不完可以珍藏嗎？」他認為，讓台中每個想打疫苗的孩子都有疫苗可打 ，事情不就解決了，「醫療量能有分中央、地方嗎？」

蔡其昌認為，台中開設大型篩檢站，是台中榮總去支援，難道還要計較中央的或地方的醫療資源？「防疫不能腦袋裡面都是中央、地方，不能每天都做政治對抗」。我們每天都在幫她，有罵她嗎？不需要一直抹黑，我是來幫忙市民解決問題。

蔡其昌批盧秀燕，給你的疫苗都還沒有打完，就一直在分額度要多少、疫苗給的不夠。「桌上滿滿的菜還沒吃，就在想下一餐，菜在哪？要吃什麼？讓人想不通！」他喊話盧秀燕，放下中央與地方、藍綠對抗與無謂的政治鬥爭，才能為城市好。

疫苗 盧秀燕 蔡其昌

延伸閱讀

中市府累計逾千人確診 盧秀燕：採分艙分流辦公

縣市疫苗施打若需協助 蔡其昌：中央會伸出援手

影／蔡其昌說校園疫苗打太慢 市府回應：今明單日都逾萬

影／蔡其昌說兒童疫苗只打7千劑 民代轟：怎可造謠　

相關新聞

雲端上的教堂！梨山耶穌堂將完工 2噸老鐘隔20多年再響

「梨山耶穌堂」為國內最高海拔教堂，也被列為歷史建築，主體建築修繕及再利用規劃設計工程，參山風景區管理處分兩期動用4270...

彰化台中瓜果災損 陳吉仲：將免現勘、儘速補助

農委會主委陳吉仲今天參加台中農改場創場120周年慶時，針對彰化、台中近日西瓜和洋香瓜等瓜果類農作物因豪雨受災表示，本周一...

台中市民每戶支配所得36.2萬六都第二 10年來漲幅最大

根據行政院主計總處家庭收支調查結果顯示，2020年台中市民平均每戶可支配所得約108.3萬元、平均每人可支配所得高達36...

台中爭打兒童BNT 蔡其昌批盧秀燕：心中只有政治鬥爭

台中搶打兒童BNT疫苗引爆藍綠市長選舉戰火？立法院副院長蔡其昌今天批評，「國民黨心中只有政治的鬥爭！」台中長盧秀燕要求中...

台中地檢票選主任激烈17搶7 去年被超車今獲第一、二名

台中地檢署昨完成調升一審主任檢察官投票，中檢因流動率低、在地中生代檢察官多，今年如同以往競爭激烈，全署多達17人報名，結...

民代要中市府補教業每人發2劑快篩 教育局：聽意見研議

台中市政府今早宣布，高中職以下學校暫停實體課程再延長一周，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻指出，大部分補習班、安親班及課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。