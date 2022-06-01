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民代要中市府補教業每人發2劑快篩 教育局：聽意見研議

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
周永鴻要求中市府，盡快將補教業納入「暖心篩劑支持計畫」，提供每人2劑免費快篩給從業人員。圖／周永鴻服務處提供
周永鴻要求中市府，盡快將補教業納入「暖心篩劑支持計畫」，提供每人2劑免費快篩給從業人員。圖／周永鴻服務處提供

台中市政府今早宣布，高中職以下學校暫停實體課程再延長一周，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻指出，大部分補習班、安親班及課照中心，因應家長需求仍維持實體課程，建議將補教從業人員納入「暖心篩劑支持計畫」，每人發放2劑快篩。

台中市高中職以下學校，自5月23日起暫停實體課程，台中市長盧秀燕今早宣布再延10日，但許多補習班、安親班及課照中心，因應家長有照顧的需求，仍維持實體課程，從業人員持續和學童、家長們有密切互動，固有大量快篩試劑需求。

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻表示，台中市雖然日前推出「暖心篩劑支持計畫」，針對托嬰中心、幼兒園、等8大類處所服務的工作人員，提供每人2劑快篩，但補教業工作場域性質類似卻沒有納入。

周永鴻要求中市府，盡快將補教業納入「暖心篩劑支持計畫」，提供每人2劑免費快篩給從業人員，保障從業人員，家長和學童的健康；中市教育局表示，會聽取各方意見，納入研議。

台中市長 快篩試劑 安親班

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