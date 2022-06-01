實體課再延長團膳業哀號 中市：追加1.2億元補助預算
台中市長盧秀燕今宣布，中部疫情高峰，高中以下實體課程延至10日，確保學生健康安全。市議員羅廷偉在議會總質詢提出，接獲團膳業者陳情，市府臨時宣布，導致食材與相關人事成本已投入，來不及因應，盼有紓困方案。經發局長張峯源說，市府將追加1.2億元預算，預估每家業者補助5千元，用於清消等費用。
今早市長盧秀燕宣布，高中、國中、小與公幼實體課程再延至10日，確保學生不要群聚確診。今天台中市議會總質詢，市議員羅廷偉接獲陳情，許多學校社團老師、終點老師等，因線上教學而無法教學，希望納入紓困對象。
不少團膳業者向他哀號，早上市長才宣布實體課程再往後延至6月10日，但校園的團膳食材已添購、人力已調度，葉菜類勢必會壞損，羅廷偉說，這次疫情團膳業者卻成為另類的紓困孤兒，呼籲相關局處應納入紓困補助。
經發局長張峯源說明，目前台中市有17家團膳業者，若業者在台中市有繳費稅籍登記，且在台中市有營業場所，中央經濟部共規劃36億元紓困經費，每家可申請10萬元行銷方案補助。
另，張峯源補充，市府將追加1.2億元預算，台中市有2.2萬家有稅籍登記，且在台中有營業場所的餐飲業者，預估每家將補助5千元用於清消等費用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言