弱勢更生人貧病交迫窩公園 南投地檢署端午送暖關懷

南投縣62歲更生人阿本（化名），假釋後無能力謀生，只能住在公園，他罹患肺結核和黃斑部病變，南投地檢署觀護人得知後，通報南投縣社勞處安置，南投地檢署今天端午關懷，致贈阿本生活物資和慰問金，希望他早日回歸正常生活。

阿本因殺人罪，入獄服刑14年後假釋，他身體狀況不佳，不僅有肺結核又因黃斑部病變，嚴重影響視力，無法工作謀生，只能窩在公園。觀護人得知後，通報南投縣社勞處、衛生局，協助安住、治療，並聯繫家屬。

為關懷弱勢更生人，南投地檢署今天和南投縣榮譽觀護人協進會、更生保護會南投分會，以及勵馨基金會台中愛馨物資分享中心，舉辦端午節關懷慰問活動。

檢察長張云綺派主任觀護人蔡欣樺、南投縣榮譽觀護人協進會理事長謝明原，帶著粽子、生活物資及慰問金，致贈貧困受保護管束人，藉由端午節關懷活動，溫情送愛，展現柔性司法之效，促進社會和諧。

張云綺說，司法保護是地檢署重要工作項目之一，除輔導犯過罪者，自力更生回歸社會外，也要援助受保護管束人家庭。家庭健全與否，能讓更生人遠離犯罪，預防再犯，舉足輕重，展現柔性司法效能。