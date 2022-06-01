彰化永樂街違停設告示牌禁停 兩天拖吊11車
彰化市永樂街雖然面臨商圈沒落，但持續有汽車違停的問題，彰化市公所昨天設置告示牌，明定永樂街全時段汽車都禁止臨停，並設置6處卸貨區，希望改善停車亂象，警方陸續接到民眾檢舉車輛違停，這兩天已在永樂街拖吊了11輛違規車輛。
彰化市公所指出，永樂街從中山路到民族路的徒步區過去設有告示禁止汽車進入，但是時段性限制，因不能確認車輛是何時進到區域內停車，導致警方執法困難，為改善汽車違停問題，設置明確號誌禁止車輛進入，卸貨區也限定在特定位置，限停30分鐘。
店家指出，永樂街本來就禁止汽車進入，但開放機車依單雙月分別南北側停放，但仍有許多人貪圖方便將車輛停在街上，有的車主就是店家業者，自己店門口不停，停到別人店家前，相當不道德，對那些租車位停車的店家來說也不公平。
店家也發現，疫情這段時間因許多店面沒開門，甚至有附近公部門的員工將永樂街當長期停車場，每天上班就將車開來停放。
彰化市公所、彰化縣警局、里辦公室和永樂街協會等去年12月針對違停問題會勘，最後決議設置禁止停車告示牌提醒駕駛，公所指出，違規停車對店家做生意影響大，也影響正常出入，但商家並非想把消費者趕走，仍希望保留機車臨停。
對於這兩天多永樂街已有車違停被拖吊，網友認為「該整頓了，讓永樂街活絡起來」，「大家都當成免費停車場，早該這樣做」，但今天就有被拖吊駕駛打到公所抱怨，也有網友認為應該先公告宣導再執法。
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