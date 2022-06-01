快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

桃米親水公園翻新啟用 來埔里「玩水樂一夏」

中央社／ 南投縣1日電

配合桃米親水公園翻新啟用，埔里鎮公所於6月3日至8月28日推出首屆「埔里親水節」，期間規劃市集、藝文表演、生態體驗課程，讓親子不需遠到外縣市，即可就近安全「玩水樂一夏」。

南投縣埔里鎮桃米里親水公園休息2年後，將於3日重新啟用，透過埔里鎮公所、行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處與親水公園地主共同努力，克服管理困難將親水公園大翻修，並導入在地青年團隊經營管理，讓遊客有全新感受。

埔里鎮公所今天對外宣傳表示，為讓桃米親水公園更好，地主與地方社區協會共同討論，結合水保局南投分局、日管處、鎮公所建設規劃，思考如何解決垃圾亂丟、水池刷洗青苔、廁所整潔、保險等問題，透過公私協力永續經營，提供居民、遊客優質玩水空間。

鎮公所表示，經營團隊以互利共好的收入模式，維持親水公園免費營運及清潔維護等課題，目前園內設有公廁、淋浴間、公共垃圾桶等，定時清掃廁所及處理園區垃圾，還有服務台、早午餐店、「山系學堂」，呼籲使用者發揮公德心，共同維護美好環境。

配合親水公園開放，鎮公所規劃「埔里親水節」系列活動，包含山系市集、夢幻泡泡秀、魔術表演、音樂演奏、昆蟲標本製作、植物拓印、攀樹體驗、乾燥花製作、生態導覽等，活動期間6月3日至8月28日。

埔里 南投

延伸閱讀

影／等了2年！南投重啟桃米親水公園 親水節後天登場

保育纖紅蜻蜓 南投擬建基礎資料庫

南投市將有親子運動公園 縣府拚年底前發包動工

新竹／【中央公園、隆恩圳親水公園】 特色共融公園遇見小確幸

相關新聞

雲端上的教堂！梨山耶穌堂將完工 2噸老鐘隔20多年再響

「梨山耶穌堂」為國內最高海拔教堂，也被列為歷史建築，主體建築修繕及再利用規劃設計工程，參山風景區管理處分兩期動用4270...

民代要中市府補教業每人發2劑快篩 教育局：聽意見研議

台中市政府今早宣布，高中職以下學校暫停實體課程再延長一周，民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻指出，大部分補習班、安親班及課...

弱勢更生人貧病交迫窩公園 南投地檢署端午送暖關懷

南投縣62歲更生人阿本（化名），假釋後無能力謀生，只能住在公園，他罹患肺結核和黃斑部病變，南投地檢署觀護人得知後，通報南...

中市最危險垃圾收集定點 大雅六寶公園附近居民盼改善

大雅六寶公園為台中市最危險的垃圾收集定點，長期遭停車占用，垃圾車僅能在車道上收運，民眾在車來車往的路上丟棄垃圾，畫面險象...

影／等了2年！南投重啟桃米親水公園 親水節後天登場

南投埔里桃米親水公園是親子戲水勝地，但因管理、設施損壞等問題封園，經2年整建，並導入在地青年團隊經營管理，3日周五將重啟...

台中夜間路名牌不亮 交通局：朝反射式路名牌改善

台中市為全國第二大城市，車流量激增，多位民代關心夜間路名牌照明設備，有些內照式路名牌內的LED燈泡不亮，夜間辨識度低，呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。