中市最危險垃圾收集定點 大雅六寶公園附近居民盼改善

大雅六寶公園為台中市最危險的垃圾收集定點，長期遭停車占用，垃圾車僅能在車道上收運，民眾在車來車往的路上丟棄垃圾，畫面險象還生；市議員蕭隆澤今早舉辦會勘，未來將畫設紅、黃線，配合警方取締，改善垃圾收運亂象。

台中大雅六寶公園定點垃圾收集點，長期遭路邊停車佔用，即便清潔隊設牌宣導，也無強制力及罰則，民眾若要丟棄垃圾，僅能走到車水馬龍的路上，車輛呼嘯而過，畫面險象環生，當地居民盼市府能改善。

中市議員蕭隆澤接獲民眾陳情，今早邀集大雅區公所、大雅區清潔隊、六寶里長辦公處等單位到場現勘，現場民眾也紛紛上前反映意見；吳先生表示，清潔隊員收運垃圾很辛苦，每天早上看到垃圾車無處停放收運，滿肚子怒火，也莫可奈何。一旁擺攤的婦人也搭腔說，垃圾車無處停放，又不能不收運，只能被迫停在車道上，早上7點又是通勤尖峰，造成車流回堵。

六寶公園每天早上7點上演至少半小時交通黑暗期，蕭隆澤說，清潔隊以木板設置勸導牌面，因沒有強制力及罰則，「治標不至本」，建議畫設紅、黃線，禁止臨時停車或禁止停車。

大雅區公所指出，垃圾收集點一旁就是公車候車亭，候車亭前後可畫設黃線，不能畫設紅線，建議畫設公車停靠區。蕭隆澤以學校家長接送區為例，建議區公所規畫上午6時50分至7時30分特定時段，禁止停車，清潔隊並設置標準告示牌，配合警方公權力介入取締。

六寶公園除停車占用收運點亂象，還有垃圾落地棄置問題。六寶里長步佔鐘表示，里辦公處雖於此處裝設2具監視器，仍有沒公德心民眾隨意棄置垃圾，可能是無法配合收運時間，趁夜晚視線昏暗拿來丟，除造成環境髒亂，還造成隔天早上清潔隊員工作負擔，希望公所協助裝設路燈，補足監視器照明問題。