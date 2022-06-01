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影／等了2年！南投重啟桃米親水公園 親水節後天登場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影

南投埔里桃米親水公園是親子戲水勝地，但因管理、設施損壞等問題封園，經2年整建，並導入在地青年團隊經營管理，3日周五將重啟，並舉辦「埔里親水節」，民眾除了玩水，在8月28日前的周末及連假安排市集、藝文演出或體驗等活動。

埔里鎮公所指出，桃米親水公園在當地啟用逾16年，部分為國有地，多數由地主無償供地供電，且協管環境清潔，供民眾免費使用，不少親子、遊客都會去戲水遊憩，更因近年名氣漸盛，人潮逐年增加，前年初夏開放後更湧入爆量人潮。

當時大批人車擠進親水公園，周邊塞車、違停等影響居民出入，大量垃圾更塞爆公廁，甚至隨地便溺、嘔吐，衍生交通、衛生等問題，民怨四起，地主心累；加上民眾反映，園區設施破損，經地主與水保局、公所等單位討論後決定封園整修。

歷經2年時間翻修整備，桃米親水公園將於6月3日重新啟用，鎮長廖志城說，為減輕地主管理壓力，此次重啟透過互利共好模式，導入在地青年團隊經營管理，由其維護清洗戲水池、廁所及垃圾等園區環境，同時規劃活動並提供多元服務。

而為迎接桃米親水公園重啟的第一個夏天，公所也串連水保局南投分局、日月潭風景管理處，自本月3日至8月28日舉辦「埔里親水節」系列活動，活動期間開放戲水，每個周末及連假都有假日市集，每周日還有藝文表演、生態體驗課程。

埔里鎮公所也呼籲，民眾前去戲水遊憩務必發揮公德心，共同愛護園區設施，並維持環境整潔；另，疫情期間仍須注意防疫，戲水結束應配戴口罩、保持社交距離、勤洗手，埔里親水節相關活動資訊可至臉書「山系親水公園」粉絲頁查詢。

南投埔里桃米親水公園將於6月3日重啟並辦理「埔里玩水節」，活動期間都有假日市集。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日重啟並辦理「埔里玩水節」，活動期間都有假日市集。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影
南投埔里桃米親水公園將於6月3日正式重啟，並舉辦「埔里玩水節」活動至8月28日。記者賴香珊／攝影

埔里 南投 親子

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