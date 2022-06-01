台中夜間路名牌不亮 交通局：朝反射式路名牌改善

台中市為全國第二大城市，車流量激增，多位民代關心夜間路名牌照明設備，有些內照式路名牌內的LED燈泡不亮，夜間辨識度低，呼籲比照他縣市更換鑽石級反射式路名牌，讓用路人一目了然。

交通局長葉昭甫說，內照式路名牌雖然夜間照明度亮，但安裝與維修費用高，加上產業科技日新月異，未來市府朝反射式路名牌設置。

台中市議會今舉行市政總質詢，市議員張耀中、謝志忠、黃守達、王立任關心台中市交通肇事狀況，黃守達指出，夜間路名牌照明對用路人相當重要，中市現行有內照式路名牌與反射式路名牌，但他發現多處內照式路名牌內的燈泡壞損，反而在夜間辨識不清楚，要求交通局改善。

黃守達說，他見新竹市有鑽石級反射式路名牌，無須內崁燈，且利用車燈反射亮度充足，市府應該多方比較、採用。

交通局長葉召甫說，發光路名牌可分為內照式路名牌，類似燈箱概念，內有LED燈，夜間使用明亮，但造價、維護、損壞率高，中市於市政路、中清路、台灣大道、五權南路均有設置；第二種發光路名牌沒有內崁燈，透過車燈打上去，透過車燈反射路名牌。

葉昭甫進一步說明，有鑑於內照式路名牌造價、維護費用高，加上科技日新月異，確實未來市府朝向設置反射式路名牌，逐步汰換壞損的內照式路名牌。

市議員張耀中與謝志忠關心，台中市十大肇事路口從2018年至今，北區三民路與崇德路的五岔路口、清水區縱貫線與中關路，兩地點一直是肇事熱點，市警局、交通局應該如何改善？

葉昭甫指出，中市十大肇事色點不外乎路口道路複雜、車流量大，市府透過科技執法、提前提醒用路人道路指引等方式逐步改善，持續追蹤施行成效；警察局長蔡蒼柏指出，交通事故防治採四面項作為：道路工程、交通工程、道路執法與交通安全教育，市警局將與相關單位討論、改善。