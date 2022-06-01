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自然科學博物館接種站 家長2分鐘預約成功

中央社／ 台中1日電

國立自然科學博物館今天開設兒童疫苗接種站，有家長表示，到處找疫苗，診所都預約不到，僅花2分鐘就預約成功。台中榮總表示，5天預計施打1萬8000人，明天起疫苗施打為預約制。

5至11歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗開打，中央流行疫情指揮中心協助地方政府設置大型接種站，台中市地點為國立自然科學博物館B1紙箱王餐廳外大型走廊，由台中榮民總醫院負責。

一早許多家長帶著孩子前來施打疫苗，來自新北的陳小姐表示，帶著孩子回娘家，因為到處找疫苗都預約不到，昨天只花2分鐘就預約到了，今天一早帶著孩子來施打疫苗。另一名家長說，學校得等到10日才施打，在診所也預約不到，看到訊息馬上上網預約，一下子就預約成功。

今天上午，立法院副院長蔡其昌、台中榮總院長陳適安前往現場視察。陳適安接受媒體聯訪表示，選在自然科學博物館開設兒童疫苗接種站，在小朋友喜歡的場域，營造輕鬆的環境，讓小朋友和恐龍一起打疫苗，緩解小朋友的壓力，現場也有兒童牙科進行醫學衛教。

陳適安指出，今天施打疫苗主要為5至11歲孩童，由兒科、家庭醫學科、內科醫生負責，為孩童安全把關。昨天中午開始預約，截至今天上午8時，已有1600人預約，現場每小時開放50人，明天起將全部改為預約制。

媒體問，端午假期的預約名額若額滿，是否增加施打量能，陳適安說，將視今、明2天施打狀況，會和中央流行疫情指揮中心反應。

蔡其昌指出，有家長帶著孩子冒雨排隊施打疫苗，擠爆基層醫療院所，因市府將私立幼兒園排除在學校施打名單外，導致家長不方便，於是向行政院長蘇貞昌爭取並協調台中榮總設立，開設開設兒童疫苗接種站，體諒家長希望盡快讓孩子施打疫苗，全力協助台中市。

蔡其昌也說，台中市在校園部分預計要打6萬劑，但5月底才打了7000多劑，明顯速度不夠快，台南、高雄速度都比台中快很多，只要市府做好規劃，數字不會這麼低，要讓家長為打疫苗奔波，於心不忍，中央設置兒童疫苗接種站後，可加快台中市兒童疫苗施打速度。

疫苗 台中榮總 台中市

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