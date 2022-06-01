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悲送三弟顏清山最後一程 顏清標難忍情緒頻拭淚

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
顏寬恒回憶起與顏清山的過往，表示自己從小就倍受四叔疼愛，觸景傷情不禁哽咽。記者劉柏均／攝影
顏寬恒回憶起與顏清山的過往，表示自己從小就倍受四叔疼愛，觸景傷情不禁哽咽。記者劉柏均／攝影

大甲鎮瀾宮董事長顏清標三弟顏清山，日前因肝癌逝世，享年57歲，顏家今早在沙鹿正義路服務處舉辦告別式，上百人到場送「四哥」最後一程，前總統馬英九也到場致意；顏清標在座位上難忍情緒，頻頻拿起手上衛生紙擦拭眼淚。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標三弟顏清山，台中海線人稱「四哥」，5月20日因肝癌擴散至肺部，送醫搶救不治，最後由家人陪伴，於家中安詳辭世，享年57歲；顏家今早於沙鹿正義路服務處舉辦告別式，上百人西裝革履、數十輛高級豪車到場哀送四哥，現場氣憤莊嚴又不失氣派，可見顏清山的好人緣。

顏清山曾任顏莉敏、顏寬恆聯合服務處主任，為人親切和善，地方人脈廣闊，今早告別式政界人物雲集，前總統馬英九、總統府前資政廖了以，立委楊瓊瓔、陳明文，及台中前議長張清堂、多位台中市議員、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等皆出席致意；前立委顏寬恒為顏清山姪子，今連同家中兄弟姊妹，送四叔顏清山最後一程。

顏寬恒回憶起與顏清山的過往，表示自己從小就倍受四叔疼愛，甚至自己人生的第一輛機車，也是顏清山隱瞞家人，悄悄買給他的，講到此處觸景傷情不禁哽咽；顏清山對地方服務也相當認真，即便近幾年身體不好，也時常醫院、服務處兩邊跑，就擔心別人交代的事情沒處理好，親力親為才放心。

顏清標在座位上，看著自己最疼愛的弟弟遺照在前，難忍心中情緒，頻頻拿起手中紙巾，擦拭眼角淚水，手足情深令人動容。

大甲鎮瀾宮董事長顏清前年因肝癌、肝硬化至高雄長庚醫院換肝，弟弟顏清山也遭肝癌纏身多年，治療多年，但前年又再長出腫瘤，顏清標安排下接受治療，但身體狀況日漸不佳，5月20日晚間在家人陪伴下，於家中安詳辭世。

顏清標於家中兄弟排行老大，再有老二顏清通、老三顏清金，再來就是台中海線人稱「四哥」的老四顏清山；據了解，顏清標很疼愛顏清山，但管教也嚴厲，讓他擔任前立委顏寬恒、副議長顏莉敏聯合服務處主任，協助選民服務。

前總統馬英九、前總統府資政廖了以等人，低調到場致意。記者劉柏均／攝影
前總統馬英九、前總統府資政廖了以等人，低調到場致意。記者劉柏均／攝影
顏家今早在沙鹿正義路服務處，為顏清山舉辦告別式，上百人到場送「四哥」最後一程。記者劉柏均／攝影
顏家今早在沙鹿正義路服務處，為顏清山舉辦告別式，上百人到場送「四哥」最後一程。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，日前因肝癌逝世，享年57歲，顏家今早在沙鹿正義路服務處舉辦告別式，上百人到場送「四哥」最後一程。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標3弟顏清山，日前因肝癌逝世，享年57歲，顏家今早在沙鹿正義路服務處舉辦告別式，上百人到場送「四哥」最後一程。記者劉柏均／攝影
顏清山為人親切，地方人脈廣闊，為顏清標三弟，顏家排行老四，台中海線人稱「四哥」。記者劉柏均／攝影
顏清山為人親切，地方人脈廣闊，為顏清標三弟，顏家排行老四，台中海線人稱「四哥」。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮顏清標悲送自己弟弟顏清山，難忍心中情緒，頻頻拿起手中紙巾，擦拭眼角淚水，手足情深令人動容。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮顏清標悲送自己弟弟顏清山，難忍心中情緒，頻頻拿起手中紙巾，擦拭眼角淚水，手足情深令人動容。記者劉柏均／攝影
數十輛豪華跑車悲送顏清山最後一程，場面盛大莊嚴。記者劉柏均／攝影
數十輛豪華跑車悲送顏清山最後一程，場面盛大莊嚴。記者劉柏均／攝影

顏清標 鎮瀾宮 肝癌

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