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撐不到疫情趨緩！彰化金馬路烤狀猿、中央路五花馬歇業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市經營12年的連鎖燒烤店歇業。記者林敬家／攝影
彰化市經營12年的連鎖燒烤店歇業。記者林敬家／攝影

本土疫情持續嚴峻，中部目前進入高原期，但仍有餐飲業者受大極大衝擊，等不到疫情趨緩，彰化市連鎖店烤狀猿日式燒肉今天起歇業，彰化市中央路的五花馬水餃店也公布營業到6月5日，讓在地人都相當不捨。

烤狀猿日式燒肉是彰化市金馬路長青店家，已經營業12年，是許多市民的回憶，店家指出，受疫情影響從去年開始虧損，現在每天確診數仍相當多，看不到盡頭，影響來客數，實在撐不住只能選擇歇業，大家都很不捨。

五花馬水餃店業者表示，店家前後經營約有10年，這段時間雖已開放內用，但在店內用餐的客人越來越少，已不再需要那麼大的店面，加上租金調漲，將另找較小的店面經營。

彰化縣府經綠處長劉玉平指出，從公部門相關統計數據較難看的出來疫情對餐飲業的衝擊，反而這兩年餐飲、服務業登記數量增加，目前總計約5千多家。

依據經濟部統計處資料，彰化從去年4月到今年4月商業登記增加3081家，劉玉平說，這兩年受疫情影響，餐飲業整體營業收入平均銳減約3成，但沒有接連的倒閉潮，踏入餐飲相關行業的門檻相對低，像是飲料店等不受內用影響的店家不減反增，也有許多店家配合外送撐過低潮，隨著防疫政策陸續開放，餐飲業應會逐漸穩定。

疫情 餐飲業

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