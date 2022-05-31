台中兒童疫苗「只打一點點」？市府：不實訊息勿觸法

網傳「台中市兒童疫苗至今天只施打約7200劑、每天只打一點點」。台中市衛生局今澄清，台中市兒童疫苗統計至今天下午3時共7萬7290人次接種，網傳訊息內容不實。衛生局提醒，疫情期間勿轉傳、散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

衛生局說明，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

台中市政府發言人黃國瑋說，中央疫情記者會今天說明，台中5至11歲兒童疫苗第一劑已完成接種的比率是38.9%，六都第三多。

黃國瑋說明，台中市政府統計兒童BNT疫苗至今天下午三時，有4萬0765人次接種。另兒童莫德納疫苗累計3萬6525人次接種，累計台中市已有7萬7290人名學童接種完畢。

外界質疑，兒童BNT疫苗校園施到昨天僅數千名學童接種，是否效率太慢？黃國瑋說，施打時間是由醫療院所與學校媒合，首波施打多為中小型學校，例如逢甲國小僅40人、海墘國小僅55人，並非打的慢；接下來明天校園接種，預計1萬774人要接種，後天有1萬8754學童要接種，都能充分顯示，單日的施打量能相當足夠。