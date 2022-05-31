入行半世紀技藝精湛 許金棒、黃媽慶獲工藝文資保存者

彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者再添兩人，芬園鄉刻偶師許金棒、鹿港鎮木雕師黃媽慶入行均超過半世紀，工法精巧，手藝精湛，早已揚名在外，分獲登錄為偶頭製作保存者、傳統木雕保存者。

彰化縣文化局今發布新增彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者，並指出，昨召開第二屆彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會111年度第1次會議，秉持文化資產保存法第1條保存並活用文化資產、保障平等參與權的精神，邀請提報人、受提報的個人及相關關係人到場表達意見，經委員審議後投票決議，認定兩位傳統工藝保存者。

文化局表示，許金棒師承爸爸「台灣木偶之父」許協榮，他們家族素有「員林山頂尪仔頭」的美稱，13歲學習木偶雕刻技術的許金棒從事雕刻工作50餘年，精熟製作偶頭的工序、工法，即使布袋戲團因應時代發展出各類型布袋戲偶，許金棒都能開發新式大型偶頭。

黃媽慶14歲（1966年）師從泉州木雕司阜王錦宣學習雕刻木器，西元1970年代到合記外銷日本欄間工藝擔任鑿花師傅，精熟廟宇及家用木雕的主題作品與內涵，熟能生巧，自創以周邊環境自然生態為創作素材的浮雕和立體雕，雕工純熟，整體格局細緻優雅，聲譽鵲起，得獎和邀請展覽無數。

彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會的委員認為，刻偶師許金棒、木雕師黃媽慶的技巧精湛，熟知並能正確體現他們工藝的製作知識、技藝與文化表現形式，分別獲登錄許金棒為偶頭製作保存者、黃媽慶為傳統木雕保存者。