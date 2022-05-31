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獨／屹立56年 省議會議事堂前老蔣銅像移除恢復原設計

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供

立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。霧峰地方人士對此討論多，透露著幾許傷感，但也有人說「移走也是好，這是民主勝地！」。

立法院中南部服務中心主任王俊傑說，因促進轉型正義委員會依促轉條例第五條規定要求移除，又因服務中心的園區有議事堂、朝琴館和議蘆等3處市定古蹟，園區屬於古蹟定著影響範圍，因此服務中心對於蔣中正銅像移除也請示台中市文化資產處，獲得許可後才進行移除。

他說，省議會1958年興建時，並無蔣中正銅像，該銅像是1975年蔣中正去世後隔年才興建。目前已有圓環改造計畫，會把銅像的水泥基座拆除，恢復原設計風貌，讓大家從議事堂就可以看到進入圓區的拱門，工程預計年底前完成。至於銅像移除後，則送往桃園慈湖存放。

在附近的議會山莊住了30多年的崔曼莉說，每天都會經過這裡，沒想到今後繞行圓環時就再也看不到先總統蔣公遺像，覺得傷心。還有人說，留下來會有教育意義。但也有人說，移走也是好，這是民主勝地。

大學老師陳永進在臉書上用影像記錄了這一刻，並說「我留下影像紀錄，留與後人評吧」。

在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供
在立法院中南部服務中心、省議會議事堂前，屹立56年的前總統蔣中正的銅像，昨天完成移除，今天運走，一個時代的象徵徹底轉變。圖／陳永進提供

蔣中正 立法院 古蹟

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