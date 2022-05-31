山坡開遍「和平之花」 福壽山農場虞美人花盛開至6月中

端午節將至，也宣告著盛夏暑氣將逐漸高漲，台中福壽山農場位於梨山上，相較平地炎熱高溫，現在正是舒服地氣溫，且現在至6月中旬，開有整片山坡鮮紅、象徵和平之花的「虞美人」。

「虞美人」原產於歐亞大陸，屬於先驅物種，在第一次世界大戰後，經過戰火摧殘後的戰場，最先開出了鮮紅花朵就是「虞美人」，為了紀念在戰爭中過世的士兵，因此人們將這鮮紅的花朵又稱為「退伍軍人之花」或「和平之花」。

而中文名稱「虞美人」，則來自中國古代楚國女性虞姬(就是霸王別姬的主角)；民間傳說，垓下之戰時，虞姬為了不讓項羽有所顧忌，因此拔刀自刎，而後在其墓地上長出血紅色的花，後人為紀念虞姬對愛情的忠貞、對家國的摯愛，便以「虞美人」為此花命名。

既象徵和平之花，又有著如此淒美故事，令虞美人花惹人喜愛，大片鮮紅花海，不僅視覺上能享受到花朵帶來的驚豔之美，也透過鮮紅的花色，感受到花朵後的思念與寄望。