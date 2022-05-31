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影／「裝肖」？ 台中家長連2天領不到快篩劑 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱黃寅／台中即時報導
台中市里長江和樹說，民眾到里辦公室領不到兒童快篩試劑，害里長被罵翻。市府說，今天完成區里發放。圖／江和樹提供
台中市里長江和樹說，民眾到里辦公室領不到兒童快篩試劑，害里長被罵翻。市府說，今天完成區里發放。圖／江和樹提供

台中市大里區立德里長江和樹說，市府宣布，昨天起發送全市「守護孩子2歲到12歲」快篩試劑，但有家長連2天到里辦公室領不到，氣得大罵把民眾「裝肖維」，害里長也被罵翻。對此，台中市發言人黃國瑋說明，因涉及多個發送體系，作業時間也會不同，今天民政局就會完成快篩劑區里的發放。

台中市副市長令狐榮達說，台中市「溫暖助防疫」免費快篩試劑發放第一階段，提供近2萬戶低收入戶每戶500元，免申請、直接入帳，補助5劑快篩試劑費用。第二階段，針對托嬰、長照、身障等8大類照顧服務機構近2萬5000名工作人員，發出近5萬劑快篩試劑。

黃國瑋說明，市府本月26日宣布第三階段，「守護孩子2歲到12歲」，以及和平區民眾每人2劑，發放近70萬劑快篩，5月30日開始啟動發放作業。兒童快篩試劑發放計畫因涉及社會局體系透過托嬰中心等發送，教育局體係透過學校發送，有些小朋友在家則是民政局透過區里系統發送。

快篩試劑 台中市

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