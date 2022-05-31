開運除穢 大甲鐵砧山劍井端午開放取「午時水」

端午節將於本周五登場，相傳端午的「午時水」及「天中午瑞」有開運除穢功用；今年適逢疫情期間，大甲鐵砧山劍井取午時水活動縮小規模，6月3日上午10時30分開放民眾入場，加嚴防疫舉行。

農曆5月5日午時為「天中」，因此端午節又稱天中節，古人將艾草、菖蒲、石榴花、蒜頭和龍船花，五種植物稱為天中五瑞，與許多端午節習俗都有相關，如家門懸掛菖蒲、以艾草與午時水沐浴。

今年為壬寅虎年，中市觀旅局以「天中五瑞」為元素，以「午虎康」為主題，寓意五虎安康、有好康，介紹劍井取午時水的人文歷史與端午節傳統民俗活動。

觀旅局表示，去年受到疫情及劍井施工影響改採線上方式，今年恢復實體活動，現場將提供500個午時水紀念瓶名額，另也準備精美的天中五瑞掛飾50份，及特別為活動打造的限定版瓦煎燒，限量共200片，只要完成指定任務就能把好康帶回家。

無法親臨現場的民眾，也可待在家參加「看影片回答問題抽午時水紀念瓶」線上活動，同樣可以感受現場濃厚的節慶氛圍，也有機會把限量50瓶午時水紀念瓶抽回家，端午節當天下午3點記得至「大玩台中」臉書粉專一起同樂。