疫情迎接新生命 台中慈濟醫院急為確診孕婦接生產女嬰

國內新冠疫情肆虐，台中慈濟醫院今傳確診孕婦順利自然產的好消息，丈夫全程陪產，且入住專責病房照顧、新生女嬰則住進新生兒病房，篩檢為陰性；台中慈濟醫院感染管制中心表示，此次接生也是急診負壓隔離病房接生的第1個案。

台中慈濟醫院感染管制中心督導何佳佳指出，昨天下午3時30分左右，接獲孕期已達39周4天的確診孕婦即將生產的消息，並指定由台中慈濟醫院接手；感控同仁隨即聯繫產科團隊，確認接生場地設備與人力等細節，婦產科團隊早已因應不同狀況，模擬過不同病房接生方式，所以聯繫非常順利，短短14分鐘即回報可以接手。

但孕婦並非在慈濟醫院產檢，雙方產科團隊須先聯繫交接，而確診孕婦也於下午4時許抵達慈濟醫院急診，安排在負壓隔離病房待產；婦產科主治醫師鍾佩穎隨即接手急診接生任務。

鍾佩穎指出，因為是確診孕婦，團隊須穿著兔寶寶防疫裝接生，困難度增高、縫合傷口也不容易，加上沒有空調，非常悶熱。晚間7時40分出現產兆，花1小時20分接生，寶寶很健康，已是第二胎的孕婦也恢復狀況良好。

兒童加護病房主任黃冠翰表示，女嬰狀況很好，PCR採檢為陰性，但配合防疫，暫時收入兒童加護病房無法母嬰同室；黃冠翰指出，研究顯示，母嬰同室感染機率不高，且病毒不會透過母乳傳染給小孩，只要哺乳時做好手部及乳房的清潔消毒，都可以請確診產婦安心哺乳。

全程陪產的先生表示，過程很緊急，只戴著口罩就進去，一心只希望太太和孩子能平安，特別感謝台中慈濟醫院的醫護團隊，不怕染疫風險為太太接生，陪太太入住專責病房受到很好的照顧，染疫在家居隔的媽媽和孩子都很平安。