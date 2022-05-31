台中青年「薪情差」 盧秀燕：企業盈餘應多分配基層勞工

台中年輕人的「薪事」好不好？市議會31日進行總質詢，民進黨議員周永鴻等提出數據認為，台中市自108年盧秀燕上台後薪資成長比全國薪資成長率還低。但市長盧秀燕答覆強調，台中薪資成長已是六都第三名，除了繼續努力，也希望企業盈餘分配多照顧基層勞工。經發局長張峰源表示，未來希望朝產業轉型等方向引領薪資提升。

新資成長低於全國

周永鴻議員質詢表示，依行政院主計總處的統計數據，107年度前三年台中平均薪資成長8.38%，但自108年後，盧秀燕上台以來薪資平均成長僅6.6%，也低於全國薪資成長率的7.1%。台中市青年勞工薪資比別人低，房價水高漲，市府及經發局應有提高勞工薪資的政策。

張峰源回答他質詢時說，台中市服務業與中小企業居多數，是平均薪資偏低的主因之一。另外，也期望企業能將盈餘多回饋給員工。盧秀燕答詢表示，目前中央也在推動課徵盈餘分配稅，希望促使企業多將盈餘分配到員工身上，但成效仍不彰。

政策提高薪資

周永鴻則打斷盧的答詢說，盈餘分配稅推動政策彰不彰，讓立法委員去操心，就地方政府而言，市府和經發局要有政策措施提高薪資。

除了鼓勵企業在盈餘分配上多照顧勞工，張峰源分析說，台北具有首都優勢。是台灣政經、金融中心，新竹則是科技產業為重心，台中希望能逐漸在產業轉型上朝金融、科技產業提升更高比例，促進就業勞工的薪資成長。

現代人的挑戰

盧秀燕則說，依據最新統計，台中市的薪資成長已是六都第三，相較過去大多敬陪末座，已有進步，但仍需繼續努力。

對於薪資及未來就業後的發展，部分僑光科大的大三學生在通識課程的「生命教育」報告中，曾針對「現代人面臨的挑戰」問題分析，因疫情造成經濟、觀光餐旅產業面臨困境造成失業大增，加上通貨膨脹大升、不動產住宅價格不斷攀高，年輕人的挑戰愈愈嚴峻。年輕人雖有心勇於面對挑戰，但大環境確實對他們既不友善，也不公平。

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