關懷弱勢端午結緣粽 台中1萬3000顆愛心粽今送出

台中沙鹿區德林宮今天辦理「關懷弱勢─端午結緣粽」活動，1萬3000多顆愛心粽發放幫助弱勢家庭，也送到慈善和公益團體，和清水與沙鹿地區多所學校，讓大家提前歡度端午。

德林宮主委王世雄表示，過去端午節前夕，該宮都會動員志工共同參與愛心粽準備，從採購食材、清洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，全部親自打理，甚至調來大型機具協助，今年因疫情關係，在衛生健康考量下，改以直接採購分贈的方式來辦理，共準備1800多盒，1萬3000多顆愛心粽。