關懷弱勢端午結緣粽 台中1萬3000顆愛心粽今送出
台中沙鹿區德林宮今天辦理「關懷弱勢─端午結緣粽」活動，1萬3000多顆愛心粽發放幫助弱勢家庭，也送到慈善和公益團體，和清水與沙鹿地區多所學校，讓大家提前歡度端午。
德林宮主委王世雄表示，過去端午節前夕，該宮都會動員志工共同參與愛心粽準備，從採購食材、清洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，全部親自打理，甚至調來大型機具協助，今年因疫情關係，在衛生健康考量下，改以直接採購分贈的方式來辦理，共準備1800多盒，1萬3000多顆愛心粽。
王世雄說，近年來該宮感於福德正神靈威，積極投入社會公益及教育文化，希望面幫助弱勢族群，也提升社會正面價值意義，倡導家庭倫理、長幼有序，近年來陸續辦理定期捐贈獎助學金、名家揮毫贈春聯、德林福德盃全國書法競賽、福德畫福神寫生繪畫比賽、防疫口罩襯墊捐贈、熱心捐血等活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言