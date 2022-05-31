快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

關懷弱勢端午結緣粽 台中1萬3000顆愛心粽今送出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供

台中沙鹿區德林宮今天辦理「關懷弱勢─端午結緣粽」活動，1萬3000多顆愛心粽發放幫助弱勢家庭，也送到慈善和公益團體，和清水與沙鹿地區多所學校，讓大家提前歡度端午。

德林宮主委王世雄表示，過去端午節前夕，該宮都會動員志工共同參與愛心粽準備，從採購食材、清洗粽葉、包粽、蒸炊、到包裝，全部親自打理，甚至調來大型機具協助，今年因疫情關係，在衛生健康考量下，改以直接採購分贈的方式來辦理，共準備1800多盒，1萬3000多顆愛心粽。

王世雄說，近年來該宮感於福德正神靈威，積極投入社會公益及教育文化，希望面幫助弱勢族群，也提升社會正面價值意義，倡導家庭倫理、長幼有序，近年來陸續辦理定期捐贈獎助學金、名家揮毫贈春聯、德林福德盃全國書法競賽、福德畫福神寫生繪畫比賽、防疫口罩襯墊捐贈、熱心捐血等活動。

台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供
台中沙鹿區德林宮今天舉辦「關懷弱─端午結緣粽」活動。圖／德林宮提供

愛心 疫情 端午節

延伸閱讀

疫情帶動原物料上漲 員林家扶收到肉粽少三成

端午台61線苗栗交通不紫爆 公路總局修坑洞撤交維

山上公所號召志工媽媽包粽 里長里幹事分送弱勢戶

端午4大「開運法」！特定時間洗澡、喝5杯水 貴人財運一路發

相關新聞

疫情迎接新生命 台中慈濟醫院急為確診孕婦接生產女嬰

國內新冠疫情肆虐，台中慈濟醫院今傳確診孕婦順利自然產的好消息，丈夫全程陪產，且入住專責病房照顧、新生女嬰則住進新生兒病房...

合歡山紅毛杜鵑盛放 端午連假上山留意乘載管制

合歡山正值杜鵑花季，隨玉山杜鵑凋謝落幕，改由紅毛杜鵑接力登場，而本周五（3日）起就是端午3天連假，預計上山遊客將增加，公...

影／「裝肖」？ 台中家長連2天領不到快篩劑 市府說話了

台中市大里區立德里長江和樹說，市府宣布，昨天起發送全市「守護孩子2歲到12歲」快篩試劑，但有家長連2天到里辦公室領不到，...

媽祖園區終於有媽祖雕像了 盧秀燕：圓滿解決

台中市大安媽祖文化園區歷經3任市長，已花費新台幣6億元建設基座，但一波三折，媽祖園區至創沒有雕像。市議員李榮鴻在市議會市...

彰化縣防疫包 戶政機關端午連假照常發放

彰化縣COVID-19確診人數截至今天5萬7000人，本月13日起由戶政機關發放防疫包，員林戶政事務所輔導員林區三鄉鎮戶...

神岡豐洲路巷弄事故多 中市府將斥資百萬改善

台中神岡豐洲路960巷53弄，為當地中小工廠往來豐洲路要道，而跨越葫蘆墩圳下溪洲支線路段，水泥護欄建構的突出東縮段，時常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。